Mónica López, la presentadora de las mañanas en TVE, está divorciada y ha rehecho su vida con otra persona

La meteoróloga Mònica López cumple este domingo 46 años, y lo hace librando como presentadora del programa La Hora de La 1, el magacín mañanero de TVE que conduce desde hace meses. Esa visibilidad ha hecho que la que fuera mujer del tiempo de la cadena pública ocupe más titulares y atraiga la atención sobre aspectos de su vida personal.

Por ejemplo, sabemos que Mònica no celebrara su 46 aniversario junto al que fuera su marido por la sencilla razón de que está divorciada desde hace un lustro, tal y como ha revelado el diario Abc. Su ex es aquel empresario que resultó favorecido por una concesión pública hace dos años llevó a RTVE a sancionar a Mònica. David Torres y Mònica no son marido y mujer desde que se divorciaron en 2016, aunque mantienen una buena relación por el bien de sus hijas de 10 y 9 años. La catalana ha rehecho su vida con otra persona.

Su nombre completo es Mònica López Moyano (Seo de Urgel, Lérida; 10 de enero de 1975) pero todo el mundo la conoce como Mònica López, y su imagen como mujer del tiempo de La 1 era ya muy conocida antes de convertirse en la presentadora del matinal para sustituir a María Casado en las mañanas de la cadena pública y competir con Susanna Griso y Ana Rosa Quintana.

Mònica Lòpez, como ya hemos dicho, estuvo casada hasta 2016 con David Torres, y tienen dos hijas de 9 y 10 años. Mònica y David están sin embargo siguen juntos en la compañía Meteoplay. En el ejercicio 2018 ganó poco más de 11.000 euros vendiendo sus contenidos meteorológicos. Pero lo que más llama la atención rastreando los registros es que otro de sus negocios es una residencia de ancianos que gestionan en Barcelona. La explicación es que familia de Torres se dedica al cuidado de los mayores, un tema, el de las residencias de ancianos, que ha cobrado gran relevancia ahora por razones tan conocidas como tristes: el abrumador número de muertes en residencias de la tercera edad por el coronavirus.

Mònica es mucho más que meteoróloga: se licenció en Física de la Tierra y el Cosmos en 1997 por la Universidad de Barcelona y después hizo un máster en análisis político por la Universidad Abierta de Cataluña en 2016 y un curso de especialización universitaria en Marca y Comunicación Corporativa, también en 2016 y en la misma universidad. Debutó en televisión en el espacio Teletiempo de Vía Digital y después en el Canal Meteo de Canal Satélite Digital. Tras su paso por Canal 33, pasó a formar parte del equipo de meteorología de TV3 donde, entre el 23 de abril de 2004 y el 27 de junio de 2008, fue meteoróloga del programa matinal de Els matins. También en TV3 presentó las campanadas de fin de año de 2006-2007. Desde 2005 colabora en la revista de divulgación NAT con una sección sobre los fenómenos meteorológicos.

El 1 de julio de 2008, se incorporó a RTVE para ser la directora del departamento de meteorología y presentadora del tiempo del Telediario 2 de TVE, sustituyendo a José Antonio Maldonado. Su primera aparición en el espacio del tiempo fue el 1 de septiembre de 2008. Hubo un periodo de transición de dos meses con su predecesor. Maldonado presentó su último espacio el 28 de agosto de 2008 y estuvo hasta el 30 de septiembre de 2008 como director. Desde el 1 de octubre de 2008, López es la jefa de facto de los espacios meteorológicos de Televisión Española?. Desde entonces se ha ausentado en dos ocasiones con motivo de sus maternidades: la primera, entre el 11 de febrero de 2010 y el 23 de agosto de 2010, y la segunda, entre el 7 de octubre de 2011 y el 16 de enero de 2012. En la temporada 2012-2013 pasó a presentar el tiempo en el Telediario 1 pero a la temporada siguiente regresó al Telediario 2.

Polémica

El 31 de julio de 2014, Mònica fue suspendida de empleo y sueldo durante 20 días por haber "transgredido la buena fe contractual" con RTVE. Había constituido junto a Martín Barreiro Carreira, Albert Martínez Bobe, Albert Barniol Gil, David Torres Ayala, Ana Mariño López y Marta Barniol Gil (tres de los cuales eran compañeros suyos) una sociedad limitada sin actividad mercantil alguna desde su creación. Un informe independiente encargado por TVE a la auditora KPMG concluyó que no se utilizaron medios públicos de la cadena con fines privados.