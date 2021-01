Ya le han conseguido a Iñaki Urdangarin el trabajo que necesitaba para el tercer grado: cobrará 800 euros al mes

Iñaki Urdangarin recibirá el viernes que viene un importante regalo por su 53 cumpleaños. El marido de la infanta Cristina, nacido un 15 de enero de 1978, espera impaciente el cam­bio de gra­do pe­ni­ten­cia­rio, con lo que de­jará la pri­sión de Brie­va pa­ra per­noc­tar en el CIS de Al­ca­lá de He­na­res.

Ma­rio Pas­cual Vi­ves, su abo­ga­do, con­fir­ma que la con­ce­sión del ré­gi­men abier­to ha si­do pre­ma­tu­ro por lo que "to­da­vía que­da mu­cho por sa­ber so­bre su es­tan­cia en el cen­tro de in­ser­ción so­cial". Iña­ki se en­cuen­tra "ner­vio­so y preo­cu­pa­do", según afirma Abc, an­te un tras­la­do que implicará grandes cambios.

En Brie­va , el cuñado de Felipe VI se ha llevado bien con los fun­cio­na­rios, que han informado de su ac­ti­tud po­si­ti­va, pero como ya publicamos, la so­le­dad a la que estuvo sometido le oca­sio­nó pro­ble­mas en su sa­lud mental, además de los que cualquiera pueda imaginar después de pasar de vivir en un palacete del mejor barrio de Barcelona a una vi­da car­ce­la­ria, denostado socialmente, en el centro de la atención mediática y separado físicamente de sus seres queridos.

Ofer­ta la­bo­ral

Pa­ra con­se­guir el tercer grado, Ur­dan­ga­rin ha necesitado certificar que cuenta una ofer­ta la­bo­ral, la cual le lle­gó en no­viem­bre, probablemente gracias a las importante influencia de la reina Sofía en este ámbito de la solidaridad y el altruismo, en este caso católico, como el ex duque. El yerno del rey Juan Carlos lleva en prisión desde junio de 2018, está condenado a cinco años y diez meses por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Nóos, que juzgaba el desvío de millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro.

Ahora, el marido de la infanta Cristina per­ci­bi­rá 800 eu­ros que se le se­rán re­tri­bui­dos en 14 pa­gas por ejer­cer la­bo­res de acom­pa­ña­mien­to fí­si­co y psi­co­ló­gi­co de per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad en el Cen­tro Don Orio­ne, en el que, has­ta la fe­cha, ejer­cía de vo­lun­ta­rio.

Dice Abc que el ex duque de Palma está en Don Orione muy apegado a un jo­ven fo­ro­fo del Ba­rça. Gracias a la mediación de Urdangarin con la Fun­da­ción del Bar­ce­lo­na (equipo en cuya división de balonmano triunfó durante años), su amigo ha recibido al­gún re­ga­lo: un ban­de­rín, una ca­mi­se­ta fir­ma­da y un ba­lón.

Dice Abc que hasta la fecha el ma­ri­do de la infanta Cris­ti­na no re­ci­be nin­gu­na otra con­tra­pres­ta­ción y que ha si­do su fa­mi­lia la que ha cu­bier­to sus ne­ce­si­da­des pecuniarias en prisión y que gracias a esa "paga" ha podido beber Aquarius y compararse caprichos en el economato de la cárcel. Imposible saber si el delincuente más famoso de España se ha beneficiado en el centro penitenciario de alguna de las generosas 'donaciones' de Juan Carlos I, como parece que sí han hecho Froilán o Victoria Federica, entre otros afortunados destinatarios de las tarjetas Royal Black. Tal vez la paguita de Iñaki procedía del amigo mexicano y rumboso del Emérito o los dineros llegaban procedentes de alguna de las fundaciones, bajo sospecha o no, que desembocan en las cuentas borbónicas a las que ha renunciado Felipe VI. O tal vez no, puede que las monedas procedan de las otras fundaciones, las limpias, en las que su mujer se gana el sueldo honradamente.