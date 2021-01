Canales Rivera, abandonado por su novia, Isabel Márquez de Prada, tras conocer su infidelidad con Cynthia Martínez

Cynthia Martínez ha destrozado la vida sentimental de José Antonio Canales Rivera, al contar públicamente que tuvo una historia sexual con el torero. La actual novia de Canales, la empresaria Isabel Márquez de Prada, decidió hace unos días romper con el sobrino de Paquirri.

José Antonio pasa por "uno de los momentos más duros de mi vida, me equivoqué y lo estoy pagando muy caro. Quiero volver con Isabel, estoy muy enamorado", dice. En el momento de escribir estas líneas no se había producido una reconciliación, fuentes cercanas a Isabel filtran a Informalia que está "muy dolida" con Canales, y que ya no se fía de ese hombre: "Si la engañó una vez, a saber si lo ha hecho más veces. Le quiere, sí, pero se siente profundamente dolida y en un mar de dudas".

El torero ha empezado con mal pie este 2021. A sus problemas sentimentales se une, tal y como ya informamos en nuestra web, que le hackearon su cuenta de Instagram y le amenazaron con sacar a la luz fotos y mensajes comprometedores si no pagaba tres mil euros. El diestro lo denunció y parece ser que el asunto se encuentra en vías de solución.