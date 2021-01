La doble traición de Isa Pantoja a su madre

El desapego de Isabel Pantoja hacia sus dos hijos está propiciando alianzas impensables para la cantante antes de que comenzara esta guerra familiar. Si Kiko Rivera está unido más que nunca a dos de los enemigos más mediáticos de su progenitora, Cayetano y Francisco Rivera, su hermana Isa ha confesado que dos de sus grandes apoyos en estos momentos tan duros son mujeres a las que la cantante no quiere ver ni en pintura, la niñera Dulce y la ex amiga íntima de Pantoja , la también artista María del Monte.

Desde Cantora nos llegan noticias del enfado de su dueña al enterarse de que Isa tiene contacto con María, habida cuenta de que las dos cantantes no acabaron nada bien su relación. Y de todos es sabido que Isabel no puede ocultar sus rencores. Cuando le pone la cruz a alguien es para toda la vida, bien lo padecen antiguos allegados como Las Mellis, Falete, Chelo García Cortes... que no han vuelto a pisar la finca desde que cayeron en desgracia.

En este sentido, me cuentan desde el área pantojil que "el cabreo de Isabel con su hija es terrible, nunca se podía esperar que mantuviera una relación con María". Quizá la tonadillera se olvida de que Isa es ahijada de la misma María del Monte. Y que su distanciamiento no tiene por qué prolongarse en su hija.