Canales Rivera, víctima de una extorsión: le exigen "3.000 euros" o le "destrozarán" la vida

José Antonio Canales Rivera ha confesado que lleva varios días siendo víctima de una extorsión. El torero ha tomado la palabra para denunciar que le han robado su cuenta de Instagram y que ahora le piden "3.000 euros" por recuperarla. De no pagar, los hackers le han amenazado con publicar material que podría destrozarle su vida profesional y su relación con su novia, Isabel Márquez de Prado.

El tertuliano de Sálvame ha contado que en un principio pensó que se trataba de una broma, pero terminó dándose cuenta al ver que no podía acceder a su cuenta en la red social: "Yo estaba esperando la verificación de mi cuenta, el tick azul, y el siguiente mensaje que recibí fue a través de WhatsApp pidiéndome 3.000 euros", ha explicado.

Canales está muy enfadado, por lo que ha denunciado esta extorsión: "Me han pedido 3.000 euros y me han dicho que, si no se lo doy, comenzarán a hacer públicas conversaciones y fotografías mías", ha añadido el diestro, que aseguraba que le han amenazado con "destrozarle" la vida y su noviazgo con Isabel.

Pese a las amenazas, el primo de Fran y Cayetano Rivera se ha mostrado muy tranquilo con lo que pueda salir a la luz, ya que ha dejado claro que lo borra todo, y tan solo le preocupa que sus seguidores se puedan ver afectados por el material, posiblemente desagradable, que se publique en su cuenta: "Siempre he intentado mantener un perfil blanco, profesional y familiar. Pido disculpas por si publican algo inesperado o desagradable", ha sentenciado.