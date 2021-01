Rafael Amargo, "encaprichado" con un famoso de Mediaset: "Ha pasado la noche en su casa"

Rafael Amargo podría haber tenido un affaire con un personaje conocido en el mundo de Mediaset. El 'rollito' del bailaor parece ser Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun y exconcursante de Supervivientes 2020 y La casa fuerte. Así lo confirma el tertuliano Miguel Frigenti en Sálvame.

"Me cuentan que se ha encaprichado de Cristian Suescun. Lo digo porque lo sé y porque me consta. He escuchado mensajes de texto en los que Rafael Amargo tirándole los trastos a Cristian Suescun y lo invita a su casa. Se ha encaprichado", ha declarado el periodista.

La información de Frigenti era corroborada con Kiko Matamoros, quien aportaba nuevos datos sobre esta incipiente relación: "Cristian ha estado en su casa, se han interesado los dos. Sé que se han visto y Cristian ha ido a verlo incluso al teatro", ha desvelado.

Cristian ha pasado por dos realitys de Mediaset y ahora se ha pasado al cine porno al estrenar su propia cuenta en Onlyfans, una plataforma en la que los usuarios pagan por tener acceso a imágenes o vídeos de alto contenido sexual. Mari Cielo Pajares, Daniela Blume, la actriz porno Apolonia Lapiedra o Jacobo Ostos son otros famosos que tienen cuenta en dicha web.