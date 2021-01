Tamara Falcó, rebelde sin causa: pillada sin mascarilla y saltándose de nuevo las restricciones de movilidad

Tamara Falcó parece vivir en ocasiones ajena a la pandemia que azota al mundo. La hija de Isabel Preysler se marchó de viaje con su novio, Iñigo Onieva, a Andalucía hace unas semanas, cuando estaba prohibido salir de Madrid sin causa justificada, y ahora ha sido pillada sin mascarilla y saltándose las restricciones de movilidad que hay en la capital.

La colaboradora de El Hormiguero acudió este jueves a la casa de su chico, en La Moraleja, zona que está confinada desde el pasado 23 de noviembre, infringiendo así las restricciones perimetrales que afectan a la zona en la que vive su novio. El amor lo puede todo, debe pensar la buena de Tamara.

Por si fuera poco, las cámaras de Europa Press han captado a la ganadora de Masterchef Celebrity saliendo de la vivienda sin mascarilla, si bien es cierto que su coche estaba aparcado a unos metros de la puerta principal.

Tamara parece no haber aprendido la lección después de que tuviera que pedir perdón recientemente por no respetar las restricciones de movilidad. La actitud de la diseñadora no gusta a mamá Preysler, quien le abroncó por no tomarse demasiado en serio las normas para luchar contra el Covid-19.