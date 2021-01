La actriz Norma Ruiz anuncia que está embarazada de su primer hijo

Los Reyes Magos han traído el mejor regalo posible para Norma Ruiz y su novio, Bosco James, con quien sale desde hace cinco años. La propia actriz de El Pueblo ha anunciado que está embarazada junto a varias imágenes en la que aparece presumiendo de tripita en Instagram.

"¡Los Reyes este año nos han traído el mejor regalo del mundo! ¡Felices Reyes!", la escrito la intérprete, que a sus 38 años cumplirá el sueño de ser mamá junto a Bosco, un deportista que trabaja en la Golf Coachin Academy y se dedica a entrenar a jugadores tanto profesionales como amateurs.

Norma y Bosco, que comenzaron su relación en 2015, comparten algunos momentos juntos en las redes sociales, donde ella cuenta con más de 101.000 seguidores. Muchos de ellos les han dado la enhorabuena tras la gran noticia.

La actriz de La que se avecina no suele hablar de su pareja en los medios, pero en 2016 dejó claro que había encontrado al hombre de su vida. "Ahora me encuentro en un momento muy bueno. A lo largo de mi vida he pasado por distintas relaciones y es difícil encontrar a un hombre que te complemente y con el que caminar de la mano. La vida es una montaña rusa y esta profesión, también. Creo que ahora estoy en un buen momento y que lo he encontrado", decía a la revista Diez Minutos. Parece que no se equivocaba.