La increíble historia del conejo de Sonia Ferrer y cómo lo cuida, contada por ella misma

Sonia Ferrer ha sorprendido a sus más de 74.000 seguidores de Instagram al compartir una bonita historia sobre un conejito que ha encontrado en mitad de la carretera cuando estaba a punto de ser atropellado. La presentadora ha publicado un vídeo con su nueva mascota en brazos mientras contaba lo sucedido.

"Dejo la historia fijada aquí para que me escribáis recomendaciones. La historia es la siguiente: iba conduciendo cuándo he visto al conejillo de lado a lado de la carretera, desorientado y asustado. He pensado que le acabarían atropellando, he parado el coche en zona segura y he caminado hasta dónde se encontraba", comenzaba diciendo Ferrer, que acompañaba su texto de un vídeo en el que aparecía aún tensionada por el momento vivido.

"Ha intentado huir pero no sabía hacia dónde tirar así que no me ha costado mucho cogerlo. Mi intención es cuidarlo hasta que sea fuerte y pueda vivir de nuevo en su hábitat. Todo el mundo me dice que se va a morir y quiero hacer todo lo posible para evitarlo. Lo he dejado en una habitación encerrada, dentro de una caja de cartón, con una mitad llena de papel de periódico en tiras para que se esconda y la otra mitad con heno. Una cacharrito con potito de verduras, otro con leche de fórmula de gatito y otro con un pienso especial que me han vendido para conejos enanos baby. No cogerlo en brazos para que no le dé un infarto y rezar por que el cambio de alimentación no le mate", alegaba Sonia.

Por último, la periodista avisaba que no va a tolerar comentarios en contra en un post tan especial: "Así están las cosas. Por favor, los que tengan el impulso de decirme que lo haga al ajillo o alguna burrada del estilo, dejad de seguirme", sentenciaba.