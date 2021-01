Susanna Griso duerme en un hotel tras separarse de su marido y sabemos por qué

Corren vientos de cambio para Susanna Griso. La estrella de Antena 3 se acaba de separar de su marido, Carles Torras, tras más de 23 años de relación y ahora ha confesado que duerme en un hotel. Pero que no cunda el pánico: el motivo es por la gran nevada que comienza desde este jueves en Madrid.

Así lo ha contado ella misma este jueves en Espejo Público: "Les voy a confesar que Roberto Brasero nos tiene a todos durmiendo en un hotel, al lado de la tele, porque nos dijo que la nevada iba a empezar antes ", ha explicado la periodista catalana.

"Dije por si acaso porque más vale prevenir, hay que hacer caso a las autoridades ", ha respondido el hombre del tiempo, a lo que Susanna ha contestado : "Ayer me decía ojo que se puede adelantar, y le hice caso y aquí me he instalado a doscientos metros de A3. Yo te hago caso, has visto que te hago caso", ha declarado entre risas.

Griso volvió esta semana al trabajo tras disfrutar de "unas navidades perfectas", tal y como ella contó. La presentadora ha pasado unos días en familia en Cataluña, un tiempo que le ha servido para coger fuerzas y retomar su rutina en Madrid con sus hijos: "Afronto este año con muchas ganas, muchos cambios y muchos retos por delante", dijo este martes a Europa Press.