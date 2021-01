La reacción de Alba Carrillo al nacimiento del hijo de Sandra Gago y Feliciano López: "¡Si no es su padre!"

Este miércoles, Feliciano López y Sandra Gago abandonaron el hospital acompañados por su hijo, Darío, a quien la modelo llevaba entre sus brazos mientras posaba para los medios a las puertas del centro médico. Ambos lucieron looks cómodos y se mostraron muy felices con su primer retoño, nacido el pasado 4 de enero. "Me encuentro genial", decía Sandra. "Nos deja dormir a ratos", añadían los papás.

La noticia ha llenado de alegría a la familia del tenista y de su mujer, pero no parece haberle hecho mucha gracia a Alba Carrillo, quien ha dejado sin palabras a los reporteros de Europa Press al ser preguntada por si le había contado a su hijo Lucas que el que fuera su marido se ha convertido en papá por primera vez.

"¡Si no es su padre!", exclamaba una sorprendida Alba, que ya confesó no haber felicitado a Feliciano. "No tengo el placer de tener su número", decía en Ya es mediodía Fresh. Eso sí, la modelo les mandaba sus mejores deseos. "Nos bloqueamos y esas cosas, pero aparte de bromas les doy mi enhorabuena, les deseo lo mejor a la madre y al niño y que tengan mucha salud. Lo mejor que te puede pasar es tener un hijo", declaró.

Alba podría seguir el ejemplo de Feliciano y ser madre de nuevo, según ella misma dejó claro. "Yo sí, tengo que tener más. Lo que no sé es si será sola o acompañada, eso no lo sé... Ya os diré", explicaba Carrillo, quien actualmente sale con Santi Burgoa.