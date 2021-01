Selena Gomez estalla contra Mark Zuckerberg y otros CEOs tecnológicos tras el asalto al Capitolio: "Nos habéis fallado"

El Capitolio de los Estados Unidos fue asaltado este miércoles por seguidores de Donald Trump. Se trata de un hecho histórico que ha causado un enorme impacto en el mundo entero. Las reacciones en las redes sociales se cuentan por millones. Una de las más aclamadas ha sido la de Selena Gomez, quien ha estallado contra los CEOs de las plataformas Facebook, Instagram, Twitter, Google y YouTube.

La artista ha mandado un mensaje mencionando directamente a Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai y Susan Wojcicki. "Hoy es el resultado de permitir que personas con odio en el corazón usen plataformas que deberían utilizarse para unir a la gente y construir comunidades", ha escrito la cantante.

"Todos vosotros habéis fallado hoy a los americanos, y espero que vayáis a arreglar las cosas para que estas avancen", ha sentenciado Selena, cuyo comentario en Twitter cuenta ya con más de 62.000 'Me gusta' y más de 13.000 retuits.

La guerra de Gomez contra estas plataformas viene de lejos. Hace unos meses, la exnovia de Justin Bieber les atacó por albergar en sus páginas mensajes que incitaban al odio. "Me quedo sin palabras. Facebook e Instagram, ¿cómo toler?áis este odio? Todavía hay cuentas allí a pesar de que se han notificado", escribía la artista estadounidense, que mostraba varios perfiles neo-nazis con claros mensajes racistas: "Facebook e Instagram se están utilizando para difundir el odio, la desinformación, el racismo y la intolerancia", añadía.

Facebook respondía a sus quejas y se excusaba en el enorme trabajo por hacer: "Hemos eliminado el contenido que viola nuestras políticas que prohíben las organizaciones peligrosas. Trabajamos regularmente para mejorar nuestra tecnología para encontrar y eliminar este contenido rápido y, aunque hay más trabajo por hacer, estamos progresando. Hemos prohibido a más de 250 organizaciones supremacistas blancas de FB e IG, y eliminamos el contenido que elogia, apoya o representa a estos grupos cuando lo encontramos. Entre julio y septiembre eliminamos 4 millones de contenidos relacionados con el odio organizado de FB, más del 97% de los cuales encontramos antes de que se informara".

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don't allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don't take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt