La especial tradición de Felipe VI, Letizia y sus hijas: roscón y regalos en casa del padre de la Reina

Felipe VI y doña Letizia presidieron este miércoles por la mañana la Pascua Militar. Para esta ocasión, la Reina se decantó por un conjunto muy discreto, en blanco y negro, compuesto por blusa y falda, ambas prendas de estreno. Tras el acto, los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, cumplieron con su tradición navideña más especial.

Y es que acudieron durante la tarde del miércoles a merendar a casa de Jesús Ortiz, padre de doña Letizia, y su esposa, Ana Togores, situada en Pozuelo de Alarcón. Es allí donde los Reyes y sus hijas se comen el roscón con parte de sus allegados y se intercambian regalos.

La familia real fue fotografiada a su llegada al domicilio a bordo de su coche particular. El Rey conducía el vehículo, mientras que su mujer le acompañaba en el asiento delantero. En la parte de atrás iban Leonor y Sofía. Los cuatro llevaban las preceptivas mascarillas.

Debido a las restricciones por el Covid-19, este año no les pudieron acompañar Telma Ortiz, hermana de Letizia, y su novio, Robert Gavin, ya que serían ocho asistentes, número que no se permite en la Comunidad de Madrid. Sin ellos, la familia del monarca y el matrimonio Ortiz Togores sumaban seis asistentes, justo el límite establecido.