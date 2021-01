Kiko Matamoros se pronuncia tras conocerse que Makoke va a ser abuela y explota contra ella

Makoke sorprendió este martes al anunciar a bombo y platillo que se va a convertir en abuela, pues su hijo Javier Tudela está esperando su primer retoño junto a la influencer Marina Romero. Kiko Matamoros reaccionó horas después a la noticia en Sálvame y no dejó a nadie indiferente con sus palabras.

El contertulio no ha descolgado el teléfono para felicitar a su ex mujer y tampoco piensa hacerlo: "No he felicitado ni a Javier ni a Makoke, mi relación con los dos es inexistente", espetó en pleno directo.

Al mismo tiempo, estalló contra ella por la interminable bronca que mantienen. Makoke lo acusó de "Mentiroso" en Lecturas, ya que sostiene que ha sido ella la que siempre se ha hecho cargo de los gastos de la casa en la que vive, la misma que compartió con Kiko Matamoros. En ella también vive su hijo con su nuera. Desveló también que actualmente es su hijo quien paga los gastos de la casa.

Sobre esto, Matamoros se mostró contundente: «Esa casa en la que viven la he pagado yo desde el minuto uno hasta que me fui de allí (...) Es increíble que me llame mentiroso por decir que esa casa la he pagado yo cuando está notarialmente recogido en un documento aportado en la Agencia Tributaria".

Además, aprovechó la ocasión para reafirmar que está muy molesto con su hija Anita Matamoros, con la que lleva meses sin hablarse: "Se han inventado un enfrentamiento con mi pareja absolutamente falso. Mi hija me viene con un conflicto que se ha creado no sé cómo ni en base a qué, con unas historias delirantes...", alegó.

Así las cosas, añadió que su hija no atiende a razones: "Mi hija no escucha mi versión, tendrá que reconocer las cosas como son y pedir perdón por lo que ha hecho y dicho. Yo no tengo ningún interés en mantener un conflicto con ella. Yo la he tratado con infinito respeto, con infinito cariño y no me merezco lo que me ha hecho", sentenció.