Belén Esteban, indignada tras 'recibir' un mensaje de María José Campanario: "Es una cerdada"

Belén Esteban se indignó este martes en Sálvame después de que el programa recibiera una felicitación navideña por parte de la mismísima María José Campanario. La princesa del pueblo criticó el gesto de la mujer de Jesulín, que también se ha convertido en noticia por la difusión de un vídeo 'guarro' al que ha tenido acceso este portal, y aprovechó la ocasión para reprocharle unas cuantas cosas.

"¿Tú ves esto normal? Es una cerdada", soltó Belén cuando escuchó la felicitación de Campanario. Se trata de una grabación que todavía no ha podido ser escuchada por los espectadores del programa.

Su compañera Mila Ximénez compartió su opinión: "Yo pensé que no estaba bien de la cabeza, ahora lo confirmo y me parece una cerda, yo se lo mandaría a sus hijos adolescentes ¡Me parece una mamarrachada. Tú no estás bien chavala, acuéstate antes!", aseguró generando todavía más expectación si cabe.

Al mismo tiempo, Belén aprovechó para lanzarle una pulla a María José, que hace unos días hizo un directo en Instagram en el que dijo: "Tenemos tres hijos", en referencia a sus retoños con el torero. Cabe destacar que Jesulín y ella tienen en común a Julia y Jesús, mientras que el diestro con Belén tiene a Andreita.

Estas palabras de la odontóloga mosquearon a Belén: "Viven en un mundo que no es el real, que no diga eso porque sabe que me provoca, su madre soy yo, su padre es su marido y ella es la madre de sus hermanos, tampoco es de pensar mucho", señaló indignada.

Así las cosas, piensa que lo hizo para ganar algo de protagonismo: "¿Pensáis que no lo hace para que la saquemos aquí? ¿Para qué hace ese comentario? A mí no se me ocurriría pero el teléfono no le va bien, dice cosas que no tiene que decir", sentenció.

No es la única polémica que ronda sobre María José Campanario. Ha enviado durante estas fiestas navideñas un vídeo guarro a varias de sus amistades. Nuestra web ha podido verlo y escandalizaría a los los camellos de los Reyes Magos y hasta a los renos de Papá Noel y al propio personaje.