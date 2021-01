Paz Padilla revoluciona las redes por su alegato a favor de Salvador Illa: "Es un político correcto que dice la verdad", dijo

Paz Padilla ha revolucionado las redes sociales tras lanzar este martes en Sálvame un alegato a favor de Salvador Illa, que se presenta a las próximas elecciones de Cataluña por el PSC al mismo tiempo que ostenta el cargo de ministro de Sanidad, por el momento. Por sus palabras, la presentadora ha recibido críticas y aplausos a partes iguales.

"¿Por qué se va Illa?, ¿por qué se le quiere tanto a Salvador Illa? Por ser un político correcto, porque nunca ha ofendido a nadie, porque dice la verdad, a ver si lo demás aprenden que es lo que queremos", aseguró la actriz de La que se avecina sobre el socialista.

Las palabras de Paz no tardaron en hacerse virales en Twitter. Algunos usuarios se mostraron contrarios a ella al considerar que la gestión de Illa al frente de la pandemia no ha sido la adecuada, mientras que otros se han mostrado más afines a su opinión.

Paz Padilla considera buen ministro a Illa porque no ha ofendido a nadie. Pregunta por su gestión a los familiares de los muertos.

a mí me da igual lo que haya dicho paz padilla de salvador illa, lo que yo quiero es ver cómo ha decorado este año los regalos

A ver gente, si a Paz Padilla le parece buen ministro Illa, lo puede decir?? No se, a mi no me lo parece, pero ya este acoso y derribo por pensar diferente... se nos esta quedando un país un poco sectario.