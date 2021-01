Paz Padilla se derrumba en pleno directo: "Estoy intentando levantar cabeza y todo el mundo se queja"

Paz Padilla se derrumbó este martes en Sálvame y lanzó una importante reflexión sobre valorar los momentos más valiosos que nos da la vida. Tras unos meses duros, marcados por la muerte de su marido, Antonio Vidal, sus palabras están cargadas de entereza y valentía.

Durante un momento del programa, la presentadora conectó con la parroquia del padre Ángel en Madrid, hasta donde se trasladó Kiko Hernández para entregarle juguetes y alimentos a las familias con menos recursos.

"Hay que valorar la vida. Valora la vida, que es maravilloso estar vivo, que es maravilloso tener a un familiar y tener un plato en la mesa. Estoy cansada de escuchar a la gente quejarse. ¡Es horrible!", pronunció Paz con lágrimas en los ojos.

Tras un 2020 duro, en el que también tuvo que hacer frente a la pérdida de su madre y su suegra, la actriz siente que la mayoría de las personas no valoran lo verdaderamente importante: "Estoy intentando luchar con la vida y levantar cabeza y ser feliz y todo el mundo se queja. La vida es maravillosa y podemos ser felices".

Sobre la situación que estamos atravesando debido a la pandemia, insistió en la importancia de "proteger a la gente mayor, a nuestros seres queridos. Que la vida es maravillosa y podemos ser felices".

Tras comprobar cómo se encuentran las personas que acuden a pedir ayuda a la parroquia del Padre Ángel, la presentadora se lamentaba por la actitud que tienen muchas personas: "Gente que no se siente feliz porque no ha podido reunir con sus seres queridos o gente que no termina de sentirse a gusto con el sueldo que gana, la casa en la que vive o solo piensa en hacerse un nuevo retoque porque no le convence su físico. O que se preocupan porque no pueden salir o no pueden viajar...".

Antes de finalizar la conexión, recordó que ella también pasó muy malos momentos en casa: "Por desgracia lo he vivido con mi madre de levantarse y no tener nada para sus siete hijos", sentenció.