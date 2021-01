Albert Rivera y Malú, Reyes Magos por un día: cargados de regalos y juguetes para los sin techo

El Padre Ángel, alma mater de la ONG Mensajeros de La Paz, cuenta que hace unos días aparecieron por su parroquia de San Antón, en pleno centro de Madrid, Albert Rivera y Malú (38) cargados de alimentos de primera necesidad y juguetes.

Es la cara más solidaria del ex líder de Ciudadanos y la cantante, y la más desconocida, porque no hacen alarde de este tipo de iniciativas. Se convirtieron por un día en improvisados Reyes Magos. El ex diputado naranja y la sobrina de Paco de Lucía se presentaron de improviso en el templo y llevaron la alegría a los sin techo que pernoctan allí a diario. Albert y Malu colaboran con esta ONG desde hace años y mantienen una gran amistad con el Padre Ángel, uno de los religiosos más mediáticos y queridos de España.

Rivera, de 41 años, y su novia estuvieron hablando y dando ánimos a las personas sin hogar que han encontrado en San Antón el refugio que otros les niegan. Y Ángel, nunca mejor dicho, es un padre para todos ellos.