El vídeo 'guarro' y pasado de vueltas con el que María José Campanario felicita la Navidad

Ésta no es la Campa, que nos la han cambiado. La esposa de Jesulín de Ubrique ha enviado durante estas fiestas navideñas un vídeo guarro a varias de sus amistades. Nuestra web ha podido verlo y escandalizaría a los los camellos de los Reyes Magos y hasta a los renos de Papá Noel y al propio personaje.

Las imágenes difundidas por María José Campanario muestran al gran amigo de los niños disfrutando en demasía mientras le realizan una felación, unas secuencias insólitas y que la eterna rival de Belén Esteban ha convertido en vírales.

Suponemos que su marido no estará al tanto de la cochinada, y que la Campa le habrá ocultado tan marrana felicitación, que más parece una broma sexual que otra cosa. Una persona que recibió el vídeo se puso en contacto con ella para pedir explicaciones, ya que no le une la menor relación de amistad con tan desvergonzada remitente, y María José le dijo que se había confundido y que el vídeo no era para él. Mira por donde el receptor era un periodista de un conocido programa de televisión y le faltó tiempo para enseñarlo a sus compañeros. Evidentemente, el jolgorio fue general.

La reputación de la mujer del torero ha caído en picado. Ella, tan recatada siempre, tan crítica con las extravagancias de los demás, se une a los que traspasan los limites de la decencia. Este miércoles, Jesús Janeiro ocupa la portada de Hola pero está solo, sin ella.

¿Abusar del satisfyer?

Este pasado mes de abril, en pleno confinamiento por la pandemia, María José Campanario reaparecía por todo lo alto a través de sus redes sociales y distribuía vídeos para animar la cuarentena a sus seguidores, imágenes que grababa encerrada desde su casa, y en las que se atrevía con chistes, imitaciones y bailes. Pero lo que fue más comentado y llamó la atención fue lo bien que se lo pasaba María José Campanario con el succionador de clítoris es decir, con el famoso satisfyer.

Un artilugio del que también presumió en sus redes sociales y que, al parecer, fue su mejor aliado durante estos días de encierro. "Vamos a por otro día más, que yo me lo estoy pasando teta", decía la mujer de Jesulín de Ubrique en una de sus múltiples apariciones.