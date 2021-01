Ana Obregón recuerda su último día de Reyes con Aless y desvela el detalle que ha recibido en su honor

Ana Obregón está pasando las Navidades más difíciles de su vida: las primeras sin su único hijo, Aless Lequio. En vísperas de Reyes, se ha emocionado al recordar cómo vivió este día tan señalado el año pasado junto a él. Además, ha desvelado que ha recibido un bonito gesto en su honor.

"Tal di?a como hoy hace un an?o en casa recordando cuando eras pequen?o la ilusio?n con que escribi?as la carta a los Reyes Magos. Ese di?a no nos dijimos nada pero se? que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser", ha escrito la presentadora en Instagram.

A continuación, ha confesado que desde la asociación Protectores de la Infancia lo han recordado con una bonita carta: "Y sin embargo este an?o los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa Buzón Real. Te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valenti?a y coraje, tu buen humor y tu solidaridad".

La actriz también ha dejado por escrito lo que le pide a los Reyes Magos este año: "En mi caso Queridos Reyes Magos este an?o os pediri?a que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo pode?is conceder al menos os pido que custodie?is con amor eternamente a mi estrella", ha sentenciado muy emocionada.

La protagonista de Ana y los 7 recuerda con bastante frecuencia a su hijo en Instagram. Además, dio las Campanadas desde la Puerta del Sol en su honor. "Mando un beso al cielo a mi hijo", dijo emocionada ante una Puerta del Sol vacía y más de siete millones de espectadores.