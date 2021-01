El lujoso fin de año de Enrique Ponce y Ana Soria: el lugar donde se alojaron y lo que pagó el torero

Enrique Ponce pasó el primer fin de año alejado de sus dos hijas, Palomita y Bianca. En cambio, estuvo muy bien acompañada por su joven enamorada, Ana Soria, con la que se escapó a Sierra Nevada. Días después, ha salido a la luz el lugar concreto en el que dieron la bienvenida al 2021.

Lea también - Exclusiva: Ana Soria nos lo cuenta todo: Navidades con Enrique Ponce, sus planes juntos, y algo más

Tal y como señala Kike Calleja en esDiario, los tortolitos se alojaron en el Hotel Meliá Sol y Nieve de cuatro estrellas y ubicado en la misma estación de esquí. Para que la noche fuera lo más especial posible, reservaron una habitación de lujo por la que el torero desembolsó la friolera de 500 euros (por noche).

Durante su escapada también estuvieron acompañados por los inseparables amigos de Ana Soria. Nochebuena, en cambio, la pasaron en casa de la familia de la estudiante de Derecho. Su amor está más que consolidado. En verano apenas se separaron y en septiembre dieron un paso muy importante al mudarse juntos al espectacular ático por el Ponce paga la friolera de 2.000 euros al mes de alquiler.

La joven habló en exclusiva para este portal la semana pasada y dio algunos detalles de sus Navidades con el todavía marido de Paloma Cuevas: "Pasamos la Nochebuena juntos, cenamos con mis padres. Por las restricciones del coronavirus, no se podía reunir mucha gente. Así que estuvimos en familia y muy bien; solo éramos cinco personas en la mesa", nos contó.

El afecto de los padres de Ana Soria hacia el novio de su hija, el amor que la futura abogada y el matador de Chiva están viviendo y y el ambiente tranquilo de Almería son los tres factores que facilitan la convivencia. "En Almería se está muy bien aunque sea invierno, tenemos la suerte que siempre hace buen tiempo, con solecillo en la calle y, nunca llega a hacer frío", nos confesó Ana.

Este año atípico para todo el mundo también afecta al mundo del toro. Por estas fechas, los matadores españoles tendrían que estar haciendo o preparando la temporada americana, suspendida por la pandemia en la mayor parte de varias de las plazas de América Latina. "Enrique no va a ir, tal como está el tema por el covid. No está la situación para nada y Enrique ha visto que no merecía la pena. Este año no", nos explica la almeriense.

Lea también: Ana Soria confirma que pasará este fin de año en la nieve con Enrique Ponce

Matriculada desde setiembre en la Facultad de Derecho de Almería, Ana Soria sigue adelante con su carrera, ahora en su tierra en vez de Granada, pero no sabe cuál será su especialidad como abogada. "Todavía es pronto para decidir eso", nos aseguró.