Irene Rosales estalla contra los que la acusan de malmeter entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "No me van a hundir"

Irene Rosales ha dicho basta. La mujer de Kiko Rivera ha estallado contra los que la culpan de la cruenta guerra que mantiene el DJ contra su propia madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre. Durante estos meses, lleva recibiendo comentarios negativos por parte de algún que otro contertulio y también de los fans de la tonadillera.

La televisiva explotó este domingo en Viva la vida, programa de Mediaset en el que colabora cada fin de semana: "Me han tocado las narices y bastante (...) Soy buena, lo que no soy es tonta. Que cada uno opine lo que quiera, pero ni que me vayan a hundir ni a atacar, porque aquí estoy yo para defenderme con uñas y dientes y lo que haga falta", aseguró ante el resto de sus compañeros.

Irene está cansada de los ataques que le envían las incondicionales seguidores de su suegra: "Me parece estupendo que quieran defender a Isabel, pero para defender a una persona, no tienen que atacar a otra. Llega un momento en que yo me tengo que defender de esos insultos", soltó tajante.

Rosales aseguró que nunca ha necesitado atacar a Isabel Pantoja para tener una silla en televisión: "He estado defendiendo a mi marido de la mejor manera posible sin atacar para nada a su madre y jamás la voy a atacar porque es la abuela de mis hijas".

Así las cosas, continúa dando la cara por su marido: "Veo a un Kiko que se está abriendo según los sentimientos que tiene ahora mismo y no veo nada malo ahí, se está abriendo porque es su vida", contó.

El DJ aseguró este fin de semana, en Marbella y vestido de Rey Mago, que su madre le había dicho recientemente que ya no eran familia. Ante esto, Irene aseguró que no está arrepentido de sus palabras: "Arrepentido por lo de ayer, no está. En general, sabemos que Kiko es de mecha corta porque antiguamente se calentaba y lo ponía todo en Twitter, pero Kiko ha ido cambiando muchísimo".