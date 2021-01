La presentadora Nuria Marín se sube la minifalda y enseña las bragas con sorpresa pero... ¿Cuánto valen?

"Si alguien del equipo me las consigue, mañana presento Socialité con esas bragas", dijo este sábado en Socialité Nuria Marín, la sustituta de María Patiño al frente del programa, refiriéndose a la ropa interior que vende una señora con la cara de Isabel Pantoja justo colocada en la parte delantera y más íntima de la prend. Dicho y hecho, la conductora dl espacio no solo las llevaba puestas este domingo sino que las ha enseñado para que sepamos que no miente, tal y como recoge Ecoteuve. Pero... ¿cuánto vale la ropa interior que lucía Nuria?.

Todo comienza gracias a una fan de la madre de Kiko Rivera que reside en Gran Canaria, y que está haciendo negocio con la imagen de Pantoja. Vende sus productos, entre los que hay algunos con una reproducción de la firma de la cantante, a través de las redes sociales. Primero empezó vendiendo calendarios a 30 euros, después se pasó a las mascarillas, que se venden a 10 euros. Esta actividad es ilegal, e incluso puede acarrear penas de cárcel. Pero eso no ha impedido que las bragas con la cara de Isabel Pantoja (que está profundamente enfadada con esta mujer) hayan llegado este domingo a Telecinco a pesar de que a tonadillera haya hecho un llamamiento para que nadie compre sus productos y para que sea expulsada de los clubes de fans para que no pueda ser admitida en ninguna.

La presentadora Nuria Marín ha bromeado dijo que iba a llevar unas bragas con la cara de Pantoja porque le parecía "una manera muy bonita y muy íntima de estar cerca de los fans". Y ha cumplido el reto.

pero seguidme que mucho fav y rt y mucho jiji jaja pero de follow nada—— — ??????Diego en Año Nuevo ???????? (@diegobferrandez) January 3, 2021

Pero, ¿cuánto valen las bragas que llevaba este domingo Nuria Marín? Hemos preguntado y desde el quipo de Socialité nos dicen que a ella se las han dado porque era parte del show, pero que Nuria no ha soltado ni un euro por ellas porque se ha traído las suyas de casa (un tanga, al parecer) y se lo ha cambiado por las bragas pantojiles solo para la escena. "Este equipo lo consigue todo y me trajeron las bragas, así que las llevo puestas. Luego las enseñaré. Periodismo del bueno", prometía para fidelizar audiencia.

Finalmente y tras una pausa publicitaria, Nuria Marín, que llevaba una minifalda negra con volantes y una camiseta blanca, se puso de pie y anunció: "En estos momentos, no hay ninguna distancia de seguridad entre Isabel Pantoja y yo", bromeó. "A ver cómo hago esto con un poquito de glamour... También quiero decir que tengo una carrera...". Y lo hizo. Unos segundos apenas en los que pudimos comprobar que Nuria cumple sus promesas.

Las bragas en cuestión son de cintura alta, y, en el frente, Pantoja. Pero un pajarito nos dice que valen 30 euros pieza. ¿Son de algodón? ¿Se quedará Nuria las bragas?