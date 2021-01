El drama del que evita hablar Carlota Corredera (y no es su lucha contra el sobrepeso)

Es un drama imposible de superar, un dolor tan inmenso del que le cuesta hablar. A Carlota Corredera la vida le trajo dos ausencias que le queman el corazón y el alma: las muertes de su padre, cuando ella entraba en la veintena, y la de un hermano de 18 años.

"Me gustaría no entrar en detalles para no avivar el sufrimiento", confesó la popular presentadora de Sálvame en el programa Volverte a ver. Reconoce que cuando habla de ellos "es como si siguieran vivos: les siento muy cerca... Pero durante muchos años no pude verbalizarlo porque me faltaba el aire", confesó.

Esta viguesa de 46 años que ejerce de gallega al cien por cien, llegó a Madrid con tan solo 23, soltera y sin compromiso, e ironiza al recordar que en sus primeros tiempos en televisión: "Me encontraba rodeada de chicos gays y había perdido la esperanza de encontrar un heterosexual cuando apareció Carlos en mi vida", contaba. Carlos es un cámara de Mediaset que hoy es su marido y el padre de su hija.