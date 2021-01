Kiko Rivera, Omar Montes y Luis Rollán, Reyes Magos del desatino

Fueron los Reyes Magos del desatino, y las redes sociales critican duramente a Kiko Rivera, Omar Montes y Luis Rollán por su escandalosa aparición en un centro comercial de Marbella convertidos en Melchor , Gaspar y Baltasar. Todo vale por la pasta.

Y es que se montó tal follón de gente que hasta tuvieron que intervenir las fuerzas del orden para dispersar a la multitud. Se rompieron las normas contra la pandemia y se esperan con recelo las consecuencias. Mal comienza el 2021 el hijo repudiado de Isabel Pantoja.

Según confesó este sábado Kiko Rivera en Viva la vida, una persona cercana a su madre le ha mandado un duro mensaje de la tonadillera: "Ya no somos familia". Cochino dinero. Aunque Kiko se muestra remiso a llevar a su madre a los tribunales, si la situación entre ambos sigue empeorando no sería extraño que, finalmente, su reencuentro se produzca en un juzgado. Por su parte, Omar Montes, que había hablado con su amiga Isabel Pantoja, como publicamos en exclusiva desde Informalia, no se atrevió a desmentir lo que es cierto, es decir, que habló con ella y que le contó que está preocupada por su madre, doña Ana, entre otras cosas. Pero no quiso dar detalles cuando los contertulios del espacio de Telecinco y la propia Emma García le preguntaron por lo que este portal había publicado.