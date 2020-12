El debut estelar de Archie: el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry pronuncia sus primeras palabras en Spotify

Meghan Markle y el príncipe Harry están arrasando en Instagram gracias a la serie de podcasts que están subiendo con mucho esmero. Al audio inaugural se sumó este martes su podcast de estreno, que tiene nada más y nada menos a Archie como protagonista. Gracias a él, hemos podido escuchar su voz.

Los duques de Sussex han bautizado a la serie de grabaciones con el nombre de 'Archewell Audio' en honor al pequeño de la casa. En el podcast del que hablamos, basado en las vacaciones de Navidad, el bisnieto de la reina Isabel II ha pronunciado muy animado algunas palabras como "Fun" (diversión), "Happy" (Feliz) y "New Year" (Año nuevo).

Por si fuera poco, en el archivo de 34 minutos de duración Harry y Meghan también han emocionado a sus fieles oyentes al sintonizar la canción que sonó en su día de bodas. Se trata de This Little Light of Mine, de la artista estadounidense Etta James: "Mientras bajábamos las escaleras de la iglesia. Era la música que queríamos oír cuando comenzamos nuestra vida juntos", explicó la duquesa.

Además, el hermano de Guillermo de Inglaterra y la que fuera actriz de Suits han contado con la colaboración de estrellas de la talla de James Corden y Elton John. De esta forma, han rescatado algunas de las anécdotas más curiosas y divertidas de su vida y han reflexionado acerca del convulso 2020 que afortunadamente ya se va.

En su nueva vida estadounidense tienen entre manos multitud de proyectos ilusionantes. Muchos de ellos todavía secretos y otros asombrosos como el acuerdo al que llegaron con Netflix hace unos meses para crear "contenido con impacto y que desate la acción". De Meghan también ha trascendido que se ha convertido en inversora de una 'startup' feminista.

Mientras tanto, disfrutan de su tiempo con Archie en el casoplón de 14 millones de dólares que se compraron en California. En estos momentos, además, están renegociando con la corona su acuerdo de salida para mantener sus patrocinios reales.