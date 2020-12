Primeras palabras de Isco Alarcón y Sara Sálamo tras convertirse en padres: "Bienvenido, Piero"

Este miércoles, mediante un comunicado del Real Madrid, se ha conocido que Isco Alarcón y Sara Sálamo se han convertido en padres de su segundo hijo en común. Horas después, han llegado las primeras palabras del futbolista y la actriz, que están muy ilusionados tras haberle visto la cara a su retoño. El bebé llena de alegrías a sus hermanos Theo de 1 año e Isco Jr. de 6, este último fruto de la anterior relación del jugador con Victoria Calderón.

Lea también: Sara Sálamo e Isco Alarcón dan la bienvenida a su segundo hijo en común

"Pequeño correcaminos, no te esperábamos tan pronto, pero... ¡Qué suerte la nuestra! Entre tantos grises apareciste tú para hacer de este 2020 un año para recordar por otros motivos. Bienvenido, Piero. Te queremos", han escrito ambos en sus respectivas cuentas de Instagram junto a una foto en la que le agarran la mano al pequeño de la casa.

Tras sus palabras, muchas amigas y amigos les han dejado un aluvión de mensajes en el muro de los comentarios. Inma Cuesta, Bibiana Fernández, Itziar Castro, Beatriz Luengo, Paula Echevarría, Dafne Fernández, Hiba Abouk, Fernando Tejero, Edurne, Carme Chaparro, Courtois, Rayden o Isabel Jiménez han sido algunos de ellos.

Lea también - Sara Sálamo e Isco Alarcón preparan su mudanza de Madrid: los posibles destinos del futbolista y la actriz

Sara, muy activa durante todo el embarazo, ha trabajado hasta el último momento, y hace tan sólo unos días pedía consejos a sus seguidores sobre qué serie podían ver Isco y ella, pidiendo que no fuese demasiado larga para no quedarse a medias si se ponía de parto. Ahora, la enamorados, entre rumores de que el futbolista fichará por el Sevilla porque no cuenta para Zidane, despide 2020 de la mejor manera posible.