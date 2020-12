Kiko Rivera desmiente haber emprendido acciones legales contra su madre, Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha desmentido las últimas informaciones de Kiko Matamoros, que este martes señaló que el DJ había emprendido acciones legales contra su propia madre, Isabel Pantoja. Lo ha hecho mediante un contundente comunicado a través de su despacho de abogados.

"Con motivo de las recientes publicaciones que se están realizando tanto en prensa digital como escrita, redes sociales y algunos programas de televisión y radio, nos vemos obligados, en defensa de los intereses de don Francisco José Rivera Pantoja, a emitir un nuevo comunicado de prensa", se lee en el comunicado que ha compartido en Instagram mediante su despacho de abogados.

El pequeño del alma de Isabel Pantoja ha señalado que "no se han emprendido acciones judiciales algunas frente a doña María Isabel Pantoja Martín, a día de hoy", por lo que aparentemente da a entender que no cierra la puerta a hacerlo si la situación no mejora.

Además, sus letrados piden a los medios que han publicado la noticia que rectifiquen la misma y añaden que no han comenzado acciones judiciales ni "extrajudiciales ni frente a doña María Isabel Pantoja Martín ni frente a ninguna otra persona física o jurídica que pudiera resultar responsable de las operaciones realizadas relacionadas con la herencia de su difunto padre".

La tregua entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha abierto un nuevo capítulo con el comunicado de este miércoles. Las rencillas entre madre e hijo están muy vivas desde que el DJ la pusiera a caldo en las revistas y los platós de televisión debido al reparto de la herencia de su padre, Paquirri.