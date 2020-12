Lorena Roldán se cambia la chaqueta de Ciudadanos por la del PP: así es la mujer que prometía ser el clon de Arrimadas

Lorena Roldán (39), de Ciudadanos, ha dado la sorpresa. La política ha abandonado la formación naranja en Cataluña y ha fichado por el Partido Popular en Barcelona, donde se convertirá en la número dos de la lista por detrás de Alejandro Fernández en las próximas elecciones autonómicas.

Nacida en Tarragona, tiene raíces por toda España: sus abuelos paternos son de Granada, los maternos de Asturias y su madre se crio en Cádiz: "Me gusta sentirme un poquito de cada sitio. En Navidad hacemos una mezcla en el menú: centollo, más típico de Asturias y también zarzuela, que era lo que hacía mi abuela. También me sumo a las costumbres andaluzas como la Feria de Abril", dijo Lorena.

Lea también - Albert Rivera clona a Inés Arrimadas: así es Lorena Roldán, la nueva portavoz de Ciudadanos en Cataluña

A juzgar por su Instagram, parece que a Roldán le van más las sevillanas que la sardana y el traje de faralaes que la Diada, aunque también posó con ésta. Fue en el 2013, cuando trabajaba en los servicios jurídicos de la Diputación de Barcelona y ya ha tenido que dar explicaciones por ello: "El separatismo presiona a los funcionarios. Cuando yo trabajaba en la Diputación empezó el procés y todos mis jefes eran cargos políticos. Si no vas a la manifestación y no estás en la foto, eres señalado y eso es muy difícil de llevar", se justificó. Eso sí, tiene un tío en la CUP: "No sé si quiere que hable de él, así que prefiero ser respetuosa".

Lorena quería estudiar Periodismo pero se conformó con Derecho por cuestiones económicas y, como muchos estudiantes, ayudó a pagar la universidad con un trabajo a tiempo parcial en Decathlon, una época de la que guarda muchos amigos y un secreto: su pelo es, en realidad, completamente rizado, pero lo alisa con planchas a diario.

Es hija única y tiene una extraordinaria relación con su madre, con la que comparte una de sus pasiones: viajar. La última escapada madre e hija fue a Roma. A la joven política también le gusta comer bien y no le hace ascos a nada: desde un salmorejo a una hamburguesa fast-food pasando por tataki de salmón. Le encanta la repostería y hace pasteles y tartas al ritmo de su música favorita: Alejandro Sanz, Pablo Alborán, India Martínez y Manuel Carrasco.

Que se sepa, Lorena está soltera y vive con sus dos amores: sus perros Bella y Happy. Este último ni si quiera tiene un año, pues nació en octubre y llegó a la familia un mes después. Le encanta pasear con ellos y es muy aficionada al senderismo. Los que la conocen afirman que es una mujer tímida e introvertida pero muy divertida en la intimidad, donde da rienda suelta a uno de sus talentos ocultos: la imitación. Su personaje estrella es la cocinera catalana Carme Ruscadella.

Lea también: ¿Es Lorena Roldán, la sucesora de Arrimadas en Cataluña, una infiltrada separatista en C's?

Entró en Ciudadanos en 2014 y en verano de 2019 le cogió el testigo a Inés Arrimadas como portavoz del partido en Cataluña: "Es un referente tanto en lo personal como en lo político. La admiro muchísimo y he tenido la gran suerte de aprender de ella. Es un honor y un orgullo. Somos las dos de la misma edad, tenemos gustos parecidos y defendemos las mismas ideas", dijo Lorena, acérrima defensora del feminismo y del colectivo LGTBI. En agosto de este año la dirección de Ciudadanos la sustituyó por Carlos Carrizosa como candidato para las próximas elecciones al Parlament.

"Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de Alejandro Fernández", ha anunciado este miércoles a través de su cuenta de Twitter.