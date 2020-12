Kiko Rivera inicia el proceso judicial contra Isabel Pantoja

Sangre, sudor y lágrimas. Eso le espera a Isabel Pantoja en los próximos meses ante lo que se le viene encima. Por fin, su hijo Kiko Rivera ha decidido demandar a su madre para dirimir sus diferencias ante un juez.

Fue este lunes cuando el hermano de Chabelita tomó la decisión de echar mano a la Justicia, harto de que la tonadillera no se avenga a arreglar sus desacuerdos por la vía amistosa. Ha sido Kiko Matamoros quien ha facilitado la noticia, aclarando que la demanda va por lo civil.

Una fuente cercana al marido de Irene Rosales desvela que "Kiko no quería llevar el tema al juzgado, pero no le queda más remedio por la prepotente actitud de su madre". Esa mujer "no tiene sentimientos", nos dicen. "Lo está demostrando con creces. Y eso que sabemos que está atemorizada por las consecuencias que puedan derivarse de las demandas a las que deberá enfrentarse: la de su hijo y la próxima de los hermanos Rivera". Estos últimos, según su abogado, si no logran que Pantoja les entregue las pertenencias que les dejó su padre, pedirán una alta indemnización económica.

Además, vuelve a tener problemas con Hacienda, no le salen conciertos, su madre esta enferma, su hermano Agustín la tiene abducida.. Es absurdo que no de su brazo a torcer y recapacite. "Su soberbia es su peor enemiga".

La tonadillera intenta salvar su economía negociando con Mediaset un nuevo contrato. El problema es que ella exige el oro y el moro y la parte contraria regatea a la baja. Las negociaciones, dicen, están siendo muy duras. Demasiado. Y todo puede romperse en cualquier momento.

Isabel vive estas Navidades negras escondida del mundo en su finca, imponiendo el silencio a lo suyos, incluida su hija Chabelita, y con la amargura como bandera.

Los abogados del Dj cuentan con la documentación suficiente para iniciar este proceso y forzar un acuerdo a no ser que Isabel se niegue y el asunto termine en los juzgados.

La reaparición de Isabel Pantoja en televisión podría estar más cerca que nunca. Pero su hijo ha decidido adelantarse a los acontecimientos y enfrentarse a su madre esta vez por la vía judicial. Con el apoyo incondicional de su mujer Irene Rosales y también el de sus hermanos Francisco Rivera y Cayetano, Kiko está dispuesto a llegar hasta el final por la lucha de la herencia que su padre Paquirri les dejó a él y a sus hermanos.