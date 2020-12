Raffaella Carrà, sobre su íntimo amigo Maradona: "¿No podría usar condón?"

El pasado 25 de noviembre el mundo lloró la muerte de Diego Armando Maradona, considerado por una inmensa mayoría como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Un mes después de su pérdida, una de las estrellas internacionales que ha recordado al argentino ha sido Raffaella Carrà (77), con la que guardaba una amistad muy especial.

Con la italiana cultivó una gran relación amistosa cuando jugó en el Nápoles entre 1984 y 1992. La artista lo ha recordado durante una entrevista, sacando del baúl de los recuerdos algunas anécdotas con él: "Una noche de 2001 vino a cenar a mi casa en Roma, estaba con Minà. Tenía que presentar San Remo y Diego me dijo: 'Quiero hacerlo con usted'", confesó hace unos días, tal y como recoge el Diario As.

A pesar del aprecio que se tenían, la cantante no veía con buenos ojos que se pusiera al frente de esta labor tan marcada para el país: "Le respondí: 'Diego, en este momento te detuvieron en el aeropuerto porque tienes problemas con la Agencia Tributaria de Italia, ¿y quieres ir a San Remo? Me alegraría, pero lo digo por tu bien: no ganas ni un céntimo, te va a ver todo el país y la prensa te va a masacrar'".

Así las cosas, Maradona se tomó un gran berrinche: Y él, como un niño, respondió: '¿De verdad? ¡Pero no fue mi culpa!'. Se fue como un perro apaleado".

Por otro lado, haciendo gala del humor que la caracteriza, ha bromeado sobre los incontables hijos que le salen a Maradona en todas partes del mundo: Ahora, lamentablemente, comenzará la telenovela heredada. Pero yo digo, bendito hombre, ¿no podría haber usado condón? Siguen saliendo hijos ilegítimos. Qué caballo más loco Diego, pero de pura raza. Puro", soltó entre risas.

Por último, lo recordó con unas sentidas palabras: "Nos dejó demasiado pronto. Un gran dolor. A mí que no me gusta hacer vídeos para amigos, hice una excepción y le hice un cortometraje por sus sesenta años. Se lo enviaron y me dijeron que estaba conmovido de verlo. Éramos muy amigos. Era un bribón, pero muy generoso, capaz de dar saltos increíbles a pesar de su peligrosa vida entre las drogas y el alcohol", sentenció la emblemática cantante.