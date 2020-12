Retiran un reportaje Zayra, la hija de Guti y Arancha de Benito, por su conducta temeraria en pandemia

Estaba todo preparado para publicarse, pero han tenido que levantarlo del planillo tras el escándalo. Hace un par de semanas, Arancha de Benito y Zayra, la hija que tuvo con José María Gutiérrez Guti, realizaron un reportaje fotográfico con entrevista incluida para un conocido semanario. En el posado se iba a mostrar a la hija del exfutbolista del Real Madrid como una joven ejemplar, buena, bien educada y contando sus planes de futuro. Pero algo pasó: se saltó las normas anti-Covid en su fiestón de cumpleaños y ya no la veían en el couché dando ejemplo.

Ni reportaje bonito, ni niña buena y mucho menos hija ejemplar. Todo se ha ido al traste en cuanto se ha hecho pública la escandalosa fiesta que Zayra Gutiérrez de Benito ha organizado para celebrar su 20 cumpleaños. Ningún rastro de medidas de seguridad.

Con decenas de personas, en una localización secreta, sin mascarillas, fumando en un local cerrado, y sin respetar el toque de queda. Una celebración cuyo lema era 'Nos encantan las plandemias' y fue retransmitida por las redes sociales. De nada sirvió que pidiera perdón.

Ayer, Zaya Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, celebraba su cumpleaños tal que así. pic.twitter.com/KkYSedqJrC — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) December 20, 2020

¿Qué es lo que ha pasado con la fiesta?, le preguntaron. "Tengo que pedir perdón, de verdad, no voy a hablar más. Yo solo tengo que pedir perdón, no voy a hablar más, es una irresponsabilidad, las cosas como son, es verdad que había más de seis, ya lo he dicho públicamente", dijo.

Como era de esperar el escándalo no tardó en hacerse viral y la opinión pública ha dictado sentencia: es intolerable. Tanto las redes sociales como desde los distintos medios de comunicación criticaron duramente esta actitud y cargaron contra la joven y su madre, con la que vive. Arancha fue la pagafantas de la fiesta.

Esto ha llevó a la publicación a decidir no publicar dicho reportaje. Consideraron que no era el momento más oportuno y que podía afectar a su imagen de marca apoyar con un reportaje de este tipo a un joven que le ha faltado el respeto a la sociedad española y a todas esas personas que cumplen las normas en un momento tan delicado. Han decidido retrasarlo hasta que se calme la tormenta.

Quien está considerablemente enfadado es el padre de la criatura. Guti está muy molesto con el comportamiento de su hija y con el de su exmujer por consentir este tipo de situaciones. No es la única fiesta que la joven realiza de este tipo. Algunas incluso en la casa en la que vive con su madre, con el conocimiento y consentimiento de esta. A esto se suma que este reportaje, buscando notoriedad mediática, se lo había gestionado el representante y ex novio de su madre, Agustín Etienne, que también representa a Belén Esteban. Guti está en contra de que su hija empiece a comercializar con su vida y de que lo haga su exmujer con su hija.

¿Superviviente?

Pero tal vez Guti no sepa que éste no es el primer coqueteo de su hija con los medios de comunicación. Zayra ha estado a punto de cerrar un acuerdo para participar en Supervivientes. Finalmente no se llegó a cerrar, pero tiempo al tiempo Ahora, tras el escándalo, es más que nunca un objetivo claro para la cadena y los realities de Paolo Vasile.