Isa Pantoja fue fotografiada aquella famosa noche en mal estado que pasó con Efrén Reyero y Kiko Jiménez

La noche de Isa Pantoja y su supuesto "trío" amoroso con Efrén Reyero y Kiko Jiménez sigue dando de qué hablar y anoche en el Debate final de La casa fuerte se ha vuelto a hablar sobre ese día y ¡atención! porque hemos descubierto algo que no conocíamos. Parece ser que esa misma noche en el taxi, fotografiaron a la hija de Isabel Pantoja en mal estado.

Efrén Reyero le ha pedido disculpas a Isa Pantoja disculpas por haber sacado ese tema, pero asegura que no lo hizo con mala intención: "Siento mucho haber puesto en esta tesitura a Isa". A lo que Isa Pantoja le ha contestado: "me ha decepcionado, pero tampoco éramos amigos".

Todo el mundo esperaba ansioso que Asraf Beno mostrase su opinión y este ha sido bastante conciso con lo que piensa del tema: "Me parece un tema raro, pase o no pase lo sabrán ellos dos. A mí no me ha quedado nada claro, ella me ha dicho que no y es que no, la tengo que creer a ella".

La bomba la ha soltado Isa Pantoja cuando ha confesado que fue fotografiada en el taxi y no entiende por qué todavía siguen teniendo esas fotografías guardadas: "Este tema es delicado porque muchas de las cosas de las que cuentan no me acuerdo y a mi me ha llegado que me hace unas fotos borracha en el taxi, no sé para qué tiene que guardar esas fotos".