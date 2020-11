Josep María Mainat vuelve a su casa tras el desalojo de Ángela: "Han reventado la caja fuerte y se lo han llevado todo"

Seis días después del desaojo de Ángela Dobrowolski, Josep María Mainat (74) ha vuelto a su casa de Barcelona, la misma en la que vivía junto a ella y los dos hijos de 8 y 4 años que tienen en común. A las puertas de la residencia, el fundador de Gestmusic ha declarado que lo han saqueado todo e incluso le han reventado la caja fuerte.

Lea también: Ángela Dobrowolski, desalojada de la casa en la que vivió con Josep María Mainat

"Han reventado la caja fuerte y se han llevado todo. No queda ana", ha dicho ante las cámaras de El programa de Ana Rosa. No obstante, el productor ha tratado de no hundirse: "Como se ha convertido en la fachada más famosa de España la pintaremos de lunares".

Aunque se especuló con que no volvería a vivir en este hogar, tiene pensado regresar junto a sus hijos: "Teniendo una casa tan estupenda, ¿para qué me voy a ir a otro sitio?", ha dicho.

Para ello le ha encargado la reforma de arriba a abajo a la decoradora Alicia Fernández. "Toca mirar lo que falta y lo que no falta. Pintaremos por dentro, por fuera, pondremos algunos muebles nuevos para que tenga un aspecto a nuevo, limpio y agradable al entrar", ha explicado.

Los momentos más destacados de su vida los vivió en esta casa que compró a medias junto a Rosa María Sardá, por lo que no piensa desprenderse de ella tan fácilmente: "Aquí hemos vivido muchos años, nació mi hijo Pol, viví también muchos años solo, y después con Angela, y muchos años con ella han sido muy buenos. Y aquí han crecido también nuestros hijos".

Ha detallado con pelos y señales cómo se encuentra el hogar: "La casa bien, la estructura bien, pero lo que es el contenido de la casa ha sido completamente saqueado. Han roto la caja fuerte con herramientas más o menos profesionales. Dentro había las joyas de la familia que tenían un cierto valor material, pero sobre todo valor sentimental", ha remarcado.

A pesar de intentar estar bien, ha confesado que se encuentra "bastante cabreado" y que ha estado "mejor otras veces", ya que ha sentido "violada" su "intimidad". Además, ha anunciado que va "a denunciar a quienes estaban en la casa". Ha explicado que todas sus "cosas están a la venta en una tienda de Barcelona de segunda mano".

Lea también - La vida secreta de Mainat, al descubierto: refugiado en un ático de Barcelona y amparado por personas de máxima confianza

La todavía mujer de Josep María Mainat tenía de plazo hasta el pasado miércoles 4 noviembre para irse de la casa en la que vivió con el ex miembro de La Trinca y los dos hijos que tienen en común. Tras varias notificaciones judiciales que no acató, Dobrowolski abandonó por fin la casa. En esta casa, situada en el barrio residencial de la Horta en Barcelona, continuó viviendo pese a la investigación que hay abierta contra ella por intentar presuntamente acabar con la vida de su marido durante la madrugada del 22 al 23 de junio.