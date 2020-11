Isabel Pantoja trataba de "inútil" a Kiko Rivera: las impactantes declaraciones del ex representante del DJ

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue generando titulares a diestro y siniestro. Un antiguo representante del DJ, Álex Suárez, ha dado nuevos detalles acerca de la relación entre madre e hijo. Ha asegurado que su madre siempre ha tenido actitudes impropias con él, hasta el punto de lo que hacía sentir inferior.

Lea también: Sabemos a cuánto asciende la oferta millonaria que se piensa Kiko Rivera para volver a un plató tras la entrevista contra su madre

El representante abrió el melón este lunes en Sálvame cuando aseguró que folclórica ninguneaba a su hijo: "Isabel le decía continuamente 'olvídate, tú no vales para eso'. Le trataba de inútil", desveló.

Ante el asombro que generaron sus polémicas palabras, Jorge Javier Vázquez le preguntó: "¿Isabel Pantoja no ayudaba a Kiko Rivera emocionalmente en su carrera?". Suárez fue tajante y respondió que "para nada".

Aseguró que "en casa no le han arropado mucho. Ha tenido mucha falta de cariño" y acusó directamente a su madre y a su tío, Agustín: "Me dijo que no podía ser que él quisiera buscarse la vida, pero tuviera que estar sometido a que su tío y su madre le dijeran que no vale para nada".

El representante desveló que Isabel le cogió algo de envidia a su hijo, que comenzaba a despuntar en el mundo de la música con sus canciones y actuaciones como DJ: "Yo pude ver cómo cogió un cierto recelo y tuvo un detalle muy feo difamando sobre mi persona".

También destapó que la tonadillera intentaba tener un control absoluto sobre su hijo y cuando no lo lograba explotaba: "Todo lo que fuera salirse del tiesto, movida de las gordas". Suárez no cree que las aguas vayan a bajar calmadas pronto y se teme lo peor entre los dos: "Vienen curvas muy heavys", sentenció.

En su escandalosa entrevista a Mila Ximénez, Kiko dio un paso más en su cruenta batalla contra su madre e incluso quiere sentarla en el banquillo. El DJ ha dado órdenes a sus abogados para que revisen el testamento de su padre, Paquirri. El hermano de Fran y Cayetano Rivera no se fía de su progenitora. "Tengo miedo. Me huelo lo peor ¿qué me voy a encontrar?", soltó en Lecturas.

Lea también: Así se forran Isabel Pantoja y su familia gracias a la polémica desatada por Kiko Rivera

También aseguró que Isabel habla mal tanto de él como de su mujer, Irene Rosales, a otros periodistas. La tonadillera, por su parte, estaría preparando una gran exclusiva para acallarle. Mientras tanto, Kiko tendría sobre la mesa una nueva oferta de Telecinco para sentarse en un plató e Isabel Pantoja estaría preparando una exclusiva muy esperada.