Mila Ximénez recibe la mejor de las noticias: la quimioterapia ha dado resultado y la sevillana está feliz, "pletórica", nos cuentan. Y es que desde que el pasado mes de junio, con 68 años recién cumplidos, la ex de Manolo Santana confesara que padecía un cáncer de pulmón, la periodista no ha parado de ir y venir al Hospital La Luz de Madrid para someterse a un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia con el que hacer frente al "bicho" que lleva dentro, como ella misma le llama.

Después de su éxito como autora de la entrevista a Kiko Rivera que ha revolucionado el panorama cuché, Mila es otra. Hace semanas que su rictus ha cambiado y no puede ocultar su alegría porque las noticias que le ha dado su doctora son buenísimas. Mila está muy bien y todas las pruebas a las que se ha sometido tras finalizar sus seis sesiones de quimioterapia han sido positivas y eso la llena de esperanza.

Su hija, su mayor apoyo

Nada más tener los resultados, llamó a su hija Alba, que está en Ámsterdam, y juntas lloraron de alegría. No es para menos. La periodista lo ha pasado muy mal. La noticia de su enfermedad le cayó como un jarro de agua fría. Nunca pensó que aquel dolor de espalda que la martirizó durante todo el confinamiento sería un cáncer de pulmón. Por eso al principio se hundió y pasó días encerrada en su casa, llorando y con la visita y el apoyo de solo unos pocos que conocían su drama. "He estado paralizada e incluso le dije a María Patiño que quería dejar el tratamiento para dejar de sentirme enferma, pero de eso ya nada", contó.

Después, levantó el ánimo e incluso volvió al trabajo, pero todo gracias al apoyo de su hija, sus hermanos y sus amigos: Jorge Javier, al que adora, Kiko Hernández, Belén Esteban y María Patiño. Con esta última ha tenido algún rifirrafe que se hizo público en televisión. Y todo porque Ximénez sintió que María no había estado tan pendiente de ella como en otras ocasiones. Cuando hablaron se solucionó y todo quedó en una simple anécdota. De hecho, fue la propia presentadora quién acompañó a su amiga a la clínica a darse la última sesión de quimioterapia.

"Ya se acabó, pase lo que pase y sea lo que sea voy a estar de pie siempre. Tengo carácter, alegría, amigos, funcionalidad y muchísimas ganas de vivir", ha dicho Mila. Hay que recordar que la televisiva confesó que tenía un cáncer de pulmón con metástasis: "Está en los pulmones, el hígado y más partes. Cuando me lo dijeron me cagué. Pero yo le pregunté a mi oncóloga si me iba a morir de esto y me dijo que lo más seguro es que no. Me han explicado que si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos, también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma, todo irá bien", explicó. De momento, parece que lo ha logrado y seguro que nos lo cuenta ella muy pronto en una exclusiva.