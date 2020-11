Sabemos a cuánto asciende la oferta millonaria que se piensa Kiko Rivera para volver a un plató tras la entrevista contra su madre

Kiko Rivera está calentito y sólo una llamada de Isabel Pantoja puede calmarle. Él mismo lo confesó el pasado domingo en una conversación en directo con su hermana: "El conflicto es tan fácil de solucionar como que mamá marque mi número de teléfono", dijo. Pero esa llamada no llega: "Dale tiempo", le contestó Chabelita.

Y es lo que está haciendo. Pero Kiko tiene sólo unos días para decidir si acepta o no una nueva oferta de Telecinco que tiene sobre la mesa, algo que le vendría muy bien para sanear su maltrecha economía y saldar su deuda con Hacienda. No es una decisión fácil porque sería su primera aparición pública después de haber confesado públicamente que está en guerra con su madre. Kiko tendría que sentarse en el especial que prepara la cadena para este mismo viernes, en prime time: Cantora, la herencia envenenada, se titula. En esta primera aparición Kiko tendría que verbalizar no sólo lo que dijo en Lecturas el pasado miércoles sino contestar a todas las preguntas que un nutrido grupo de periodistas y contertulios expertos en el clan están deseosos de formularle. Se habla que por esto no le pagarían una cantidad que ronda los 35.000 euros. Pero él pide más.

De momento Kiko está esperando ver si es verdad que su madre concede una entrevista a Hola y esperar a ver qué dice. Se comenta que la tonadillera tiene tres posibilidades: 1) Atacarle, incluso confesar que ha tomado medidas legales contra él. 2) Mostrarse como una víctima, es decir, como una pobre madre atacada por "su pequeño del alma". 3) Buscar un acercamiento.

En los dos primeros casos, Paquirrín lo tendría claro: acudiría al plató sin pensárselo. Pero si su madre se muestra arrepentida se mostraría reticente a inciar otro ataque para no echar más leña al fuego. Él sólo quiere que le explique por qué nunca ha recibido nada de lo que le dejó su padre, si le ha metido "en algún marrón con Hacienda" y por qué ha solicitado hipotecas a su nombre sin él saberlo.

Otra de las cosas que está valorando el marido de Irene Rosales para acudir a este especial es saber a quién se encontraría allí. Para despejarle dudas, le podemos confirmar que ninguno de sus hermanos, ni Fran ni Cayetano, han aceptado poner un pie en Mediaset. Fran, porque tiene un contrato con Espejo público en Atresmedia, y lo que tenga que decir lo hablará en el programa de Susanna Griso. Y Cayetano, porque en contadas ocasiones ha pisado un plató de televisión y, en este momento, tampoco está dispuesto a hacerlo por mucho dinero que le pongan sobre la mesa. Otra cosa es que ambos le hayan mostrado en privado su total apoyo a su hermano.

Pero hay una persona que sí estará en en ese especial y que no sólo podría molestar a Kiko, sino también a su madre. Se trata de un miembro de su familia paterna, uno de los Rivera, que va a dar detalles de la ya cacareada y polémica herencia de Paquirri. La productora cuenta con que sería un momentazo televisivo. Después de 36 años sin mantener relación alguna, Kiko y ese misterioso familiar podrían reconciliarse y eso sería la mayor de las traiciones para Isabel Pantoja. Tampoco descartan la presencia de Dulce, archiemiga de Isabel o incluso Pepi Valladares o Laura Cuevas.