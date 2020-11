Don Juan Carlos: sale a la luz el comienzo de 'Yo, el Rey', el polémico libro que descubre sus secretos más íntimos

Un nuevo libro sobre la figura del rey Juan Carlos I promete hacer tambalear los cimientos de la Casa Real. Se trata de Yo, el Rey, escrito por Pilar Eyre que estará disponible en todas las librerías a partir de este jueves 12 de noviembre. En la obra, la periodista revela detalles de los negocios del emérito y de sus amantes. Dos días antes de su publicación, ha salido a la luz el comienzo del libro.

Según informó La Esfera de los Libros, Eyre dará respuesta a preguntas como "¿Cómo Juan Carlos I, un rey con una fuerza icónica única en Europa, con un país a sus pies, con ciertos políticos cómplices, con dinero y con las mujeres más guapas del mundo, pudo jugárselo todo?". Se trata de una obra de 504 páginas con 40 ilustraciones incluidas.

La periodista, que cada miércoles publica artículos de lo más polémicos sobre los miembros de la Casa Real, describe al padre de Felipe VI como "el rey y el hombre. El niño atemorizado, un juguete en manos de su padre y de Franco, el adolescente que mató accidentalmente a su hermano, el chico enamoradizo y frívolo que coleccionaba novias, el joven que se vio obligado a casarse con una mujer a la que nunca amó".

Las primeras páginas del libro han sido publicadas en primicia por El Mundo y prometen no dejar a nadie indiferente.

Mientras tanto, el rey permanece 'refugiado' en Abu Dabi, hasta donde se trasladó a comienzos de agosto por "ciertos acontecimientos pasados". La Fiscalía Anticorrupción ha abierto recientemente una tercera investigación contra el rey Juan Carlos en base a un informe de inteligencia financiera que remite al Tribunal Supremo.

La investigación se suma a las dos que ya están en curso: una por el uso de fondos de procedencia opaca y otra por su posible implicación en el cobro de comisiones en el proyecto de construcción del AVE a La Meca.

A continuación, reproducimos el extracto inicial al completo.

Yo, el rey

Cuando se despertó, pensó por un momento, como cada mañana, que estaba curado. ¡No le dolía nada! Se sentía ingrávido, flotando en una nube de algodón. O en un colchón de agua, como el que le había hecho comprar aquella novia andaluza que tuvo. ¿Cómo se llamaba? Era guapa y bajita, pero el colchón era una mierda. Todas las mujeres que me han gustado son bajitas, se dijo, pero acto seguido sonrió porque no era verdad. En su abundante currículo amoroso figuraban altas y bajas, gordas y delgadas, nobles y cortesanas. ¡Había tantas! A veces, para que el sueño llegara más rápido, intentaba contarlas y darles un nombre antes de dormirse, «Merceditas, Carmen, Ana, Conchita, Antonia..., la chica de Melilla, ¿cómo se llamaba? ¿Y la mujer del embajador en...? ¿Dónde era, carajo, dónde era?». Sonreía, como siempre que pensaba en los viejos y buenos tiempos, y con la sonrisa llegaron los dolores, aullando como el perro que al final se deja entrar en casa. La cadera, ese pinchazo constante, la rodilla rígida como si fuera de madera, los hombros por tener que apoyarse en las malditas muletas...

En el contraluz se dibujó el objeto más odiado: la silla de ruedas.

Benito, su viejo ayuda de cámara, descorrió las cortinas con un ademán tan brusco que sus nervios se erizaron, un rayo de luz le hirió los ojos y se puso el brazo sobre la cara:

-Coño.

-Señor, las ocho.

Juan Carlos rezongó: «¿Y qué?». Con un suspiro, que era casi un quejido, se incorporó en la cama y tanteó la mesita de noche para coger los tres móviles que tenía a su disposición con tarjetas extranjeras, pues hacía años que sabía que el CNI espiaba sus conversaciones. Miró las llamadas, ¡nada! ¡Ni Marta, la fiel Marta, había llamado!

Se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. Tenía que dormir casi sentado porque, si no, se ahogaba desde aquella operación en Barcelona... Sus ojos se achinaron maliciosamente, estuvieron a punto de encontrarse las dos en el pasillo, Sofi y Corinna. ¡Cómo se puso el bueno de Iribarren, luego comentó que aquel día había envejecido años! Siempre he vivido caminando por el alambre, reflexionó con orgullo de trapecista, haciendo equilibrios entre mi padre y Franco, entre Sofi y las otras, ¡hasta mis amigos estaban celosos los unos de los otros y competían por ver...!

No, no, de eso no había que hablar ahora. ¡Ya se ocupan bastante del asunto esos periodistas cabrones!

Creen que yo pedía y reclamaba... ¡Yo, el descendiente de diecisiete reyes exigiendo parné como un mercachifle cualquiera!

¡No tienen ni idea! El dinero entraba a raudales, ni siquiera había que mencionarlo. ¡Si ellos supieran!

Benito se acercó.

-¿Le preparo el baño?

Su cerebro tardaba en despertarse varios minutos más que su cuerpo, los medicamentos que tomaba contra el dolor y para combatir el insomnio corrían aún por sus venas, lo que le impedía pensar con claridad. Sabía que hoy le esperaba algo muy importante y, como ese recuerdo le entristeció, dedujo que se trataba de un asunto ingrato. Le preguntó a su ayuda de cámara:

-¿Te han dado alguna instrucción? ¿Hoy qué tenemos?

El hombre lo miró con asombro y respondió:

-¿Hoy? Nada... ¿No recuerda el señor que...?

Ya. Por la tarde.

Con un gesto de la mano ahuyentó aquel pensamiento horrible y, como los niños pequeños, se puso de lado para que lo dejaran en paz. Le costó mucho darse la vuelta y su cuerpo sonaba con ruido de goznes oxidados, llevaba tantas prótesis que bromeaba con sus nietos: «Soy un mecano».

Claro que ninguno sabía qué era un mecano.

¡Sus nietos! ¿Qué iban a pensar de él?

Respondió malhumorado:

-Ya sé, ya sé, ya me acuerdo, no estoy gagá todavía.

El hombre se afanaba por la habitación, recogiendo aquí y allá la ropa que él tiraba al suelo porque nunca había sabido cómo se usaban las perchas, un periódico arrugado..., lo habría arrojado la noche anterior en un ataque de ira. ¡Todos habían tomado partido!

Ya no estoy de moda, repetía con amargura la frase de su abuelo Alfonso cuando estaba exiliado en Roma y nadie le hacía caso.

-Benito.

Se detuvo en su tarea, respetuoso.

-¿Señor?

-Tu padre sirvió en Roma, ¿verdad?

El lacayo se acercó a la cama con la ropa en el brazo y respondió, oficioso:

-Sí, señor, era el ayudante de Pepe, el chófer de sus majestades.

-¿Sabes que yo me acuerdo de Roma y de mi abuelo?

El hombre, que no sabía muy bien lo que se esperaba de él, murmuró:

-¿Sí? Pero si vuestra majestad debía ser muy pequeño... con todo mi respeto.

El rey miró al techo, como si hablara con las deidades celestiales más que con el ayuda de cámara:

-Cuando murió Alfonso XIII...

Benito se persignó:

-... Dios lo tenga en su gloria...

-... yo tenía tres años... Recuerdo que me llevaban al hotel donde vivía y me tocaba la cabeza. Mi niñera se llamaba Ucsa.

-Buena memoria, señor.

-A mi madre le gustaba mucho el cine... ¿Sabes que en los cines de Italia se podía fumar?

Se notaba al hombre algo impaciente para proseguir con sus tareas domésticas, pero aun así respondió:

-No lo sabía, señor.

-Yo casi nací en una sala de cine... Por eso mi vida ha sido como una película de buenos y malos. ¡No sé yo cómo me juzgará la historia! ¿Tú qué crees?

¡Antes, todos le querían, hasta Santiago Carrillo! ¡Se le ofrecían las mujeres más guapas del mundo! ¡Los millonarios le llenaban los bolsillos! Ah, sus hermanos árabes, cuánto les debía...

Ahora, sin embargo, se había convertido en un apestado.

El hombre, confuso, no supo qué contestar a preguntas tan enjundiosas, ¡no estaba acostumbrado a mantener con su señor una conversación de persona a persona! Carraspeó, tratando de ganar tiempo cuando el rey prosiguió:

-¿Qué diría mi abuelo si viviera?

¿Se sentiría orgulloso o se avergonzaría de su nieto aquel rey desgraciado que, cuando le decían los hijos papá no fumes, contestaba, bah, para lo que me importa vivir o morirme?

¡Roma! Si cerraba los ojos casi podía sentir el olor de las mimosas de Villa Borghese... ¿Y la luz? La ciudad era plateada por abajo y oscura por arriba.

-¿El señor querrá vestirse de sport o con traje?

Abrió los ojos por un momento, desconcertado. ¿Dónde estaba? Ah, sí... claro... Cantaba un mirlo y se oía el ruido lejano de un coche caro, un Mercedes seguramente. El presente se abría paso con la suavidad del cuchillo clavándose en la mantequilla. No quería pensar, aún no.

Qué silenciosa estaba la casa. Qué diferencia del hogar de su infancia...

En Lausana, por las noches, hacían formar a los cuatro hermanos y ponían la «Marcha real» a todo volumen. Tenían que mantenerse de pie hasta que se acabara, cuadrándose frente a sus padres, que fumaban y tomaban cócteles. Papá, dry martini, y mami, un old fashioned. Margot, como era ciega, se orientaba por pasos, siempre contaba en voz baja «dos, tres, cuatro...». Alfonsito era tan pequeño que terminaba cayéndose y papá le reñía... Menuda tropa de lisiados. ¿No inspiraban compasión en el fondo?

En sus recuerdos, Alfonsito seguía vivo. Nunca habían subido a esa sala de juegos, nunca habían cogido la pistola, nunca...

Por duro que sea el pasado, uno siempre podía huir del presente y refugiarse en el país de los recuerdos. Allí querría estar ahora, con los muertos. ¡Recordar, sí, los secretos y las mentiras, la alegría y la tristeza!

Dicen que la vida es corta, pero en esos momentos le parecía que no se acababa nunca.

Hundirse en el ayer como cuando se lanzaba desde la punta de la playa del Guincho.

-Benito, déjame, que no me moleste nadie -ordenó, finalmente-. Ya pediré luego el desayuno.

El hombre se inclinó y salió silenciosamente, dirigiéndole una última mirada compasiva. Y solo entonces, cuando cerró la puerta a sus espaldas y se quedó solo, Juan Carlos se dio cuenta de que Benito llevaba el rostro cubierto con una mascarilla.