Cristian Suescun le propone a Mari Cielo Pajares grabar contenido erótico a cambio de dinero

Cristian Suescun, el hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun, ha generado un gran alboroto tras salir a la luz unos sugerentes mensajes que le envió a Mari Cielo Pajares. El televisivo le propuso a la actriz grabar contenido erótico para una conocida página web a cambio de dinero.

Se trata de Only Fans, una red social en la que los internautas comparten imágenes y vídeos subidos de tono y otros pagan dinero para acceder a los contenidos. El hermano de Sofía y otros influencers famosos ya se han atrevido con esta página para ganar un dinero extra.

Tras el éxito y revuelo que al parecer alcanzan sus contenidos eróticos, por los que hay que pagar 20 euros, Cristian le propuso a Mari Cielo unirse a la aventura. "Me han dicho que se le puede sacar mucha más tajada si practicas relaciones íntimas, ¿tú nunca lo has pensado?", le preguntó el ex concursante de Supervivientes a la hija de Andrés Pajares mediante unos mensajes privados a los que tuvo acceso Socialité este domingo.

La respuesta de la actriz fue contundente: "No juzgo a quien lo haga. Es algo que no hago ahora ni voy a hacer. No es algo con lo que me sentiría cómoda. No hago cine para adultos. Todos lo consumimos, pero yo no me dedico a eso", le dijo a Cristian, dejándolo con las ganas.