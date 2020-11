Jedet se defiende tras las críticas a su novio negacionista: "Me parece injusto que se me esté linchando"

Jedet, la actriz que interpreta en la pequeña pantalla a Cristina La Veneno en su época de transición, se ha manifestado tras las críticas recibidas por el indefendible comportamiento de su novio, Josh Ortiz. Su enamorado ha negado la existencia del Covid-19 a través de las redes y a ella le han salpicado los comentarios negativos.

"Hijos de p***. Ya está bien. Y ahora me vais a escribir un montón de gente: 'Tío que es una p*** pandemia, que es un p*** pandemia'. Pandemia mis coj**** socio, pandemia mi p****. Socio presentarme a alguien que tenga coronavirus que le como la boca y vais a ver que no pasa nada socio. Me coméis la p**** todos", espetó su novio este domingo mientras grababa las noticias de Telecinco y lo compartía en stories. De fondo, se escucha a la propia Jedet reprocharle: "Calla tío".

Las historias del novio de jedet...se puede callar un mes pic.twitter.com/Vm6AXKfXfw — Medina (@juanangelmj) November 8, 2020

Su novio lleva horas recibiendo un aluvión de reproches por parte de una inmensa mayoría de usuarios que lo tachan de irresponsable e inmaduro. Sin embargo, muchos de estos internautas también han cargado contra Jedet. Esto ha molestado a la influencer.

Ha alegado que no comparte para nada las opiniones de su compañero sentimental: "Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca y que yo no he compartido ni comparto".

La actriz ha protestado contra las críticas que ha recibido: "Sin comérmelo ni bebérmelo tengo el móvil a reventar de gente que me está faltando al respeto y no me parece justo". Y ha mandado su apoyo a las personas que luchan contra el Covid-19 y a las que lo padecen: "Quiero mandar todos mis respetos a las víctimas del virus y todo mi apoyo a los enfermeros y a quienes están luchando a diario para que esta pesadilla acabe pronto".

Jedet es una influencer con éxito y en Instagram cuenta con más de 330.000 fans. Sus seguidores, a lo largo de los últimos meses, han seguido la evolución de su transición como mujer transexual. Ha ganado más popularidad tras encarnar a Cristina Ortiz Rodríguez en Veneno, la popular serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de La Veneno, de la que ahora se está intentando abrir la investigación de su turbulenta muerte. Tanto Jedet como las otras dos actrices protagonistas de la serie, Isabel Torres y Daniela Santiago, han ganado merecidamente el Premio Ondas a Mejor Interpretación Femenina.