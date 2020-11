Sara Sálamo explota contra los que la acusan del bajo rendimiento de Isco Alarcón: su contundente mensaje

Sara Sálamo ha estallado tras el aluvión de comentarios machistas que ha recibido en las últimas horas. Muchos internautas la han acusado de ser la responsable del bajo rendimiento de su novio, Isco Alarcón, que no dio la talla en la derrota del Real Madrid contra el Valencia.

Lea también - Sara Sálamo, indignada: "Mi pareja no puede ver a su bebé en las ecos, pero en las discotecas se escupen Jäggermeister"

La propia actriz rescató en su perfil de Twitter algunas de las críticas que recibió: "En España no hay machismo", escribió junto a varias capturas de pantalla. "Puta nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco", "Isco está así por ti", "Te has cargado a Isco, ¡zorra!" y "Puta Isco y puta Sara", fueron algunos de los lamentables que le llegaron este domingo.

En España no hay machismo.???? pic.twitter.com/PSmjlJWUMJ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 8, 2020

Le escribieron los mensajes tras el partido del Real Madrid contra el Valencia en Mestalla. El club merengué perdió 4-1 frente a los valencianos y uno de los jugadores más criticados fue su novio, al que acusaron de no haber aportado nada y tener un pésimo rendimiento en el terreno de juego.

Lea también: Sara Sálamo se enzarza con Pipi Estrada tras recomendar a Isco Alarcón que se coma un filete "a espaldas de su novia"

La denuncia de Sálamo ha sido muy bien recibida en las redes sociales, hasta el punto de que se ha convertido en viral con más de 7 mil likes. Una gran oleada de usuarios le han mostrado todo su apoyo. Entre todos ellos Ana Milán, que le escribió "Que barbaridad. Pobres... que mentes tan estrechas. Un abrazo, Sara"; Dani Rovira, que la animó con un "Yo te quiero, yo te adoro. Mujer valiente libre, comprometida y trascendente. Yo en tu equipo siempre" o la periodista Henar Álvarez con un irónico "Que la culpa de todo es tuya, ya te lo dije yo".

Qué barbaridad. Pobres... que mentes tan estrechas. Un abrazo, Sara. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) November 8, 2020

Que la culpa de todo es tuya ya lo dije yo ;)https://t.co/co2M2x9Evp — Henar Álvarez (@henarconh) November 8, 2020

Yo te quiero, yo te adoro. Mujer valiente, libre, comprometida y trascendente. Yo en tu equipo siempre. ?????????? — Dani Rovira (@DANIROVIRA) November 9, 2020

Sara también ha hablado recientemente de la "fobia" que siente por la presión de las redes sociales, a través de las que siempre da su opinión respecto a la política u otros temas candentes como el Covid-19 y el machismo: "Le he cogido un poco de fobia. No se puede debatir de una forma moderada. Se está llegando a unos límites de amenazas de muerte en la que ya nombran incluso a mis hijos. No sé hasta qué punto me compensa", ha señalado en Vanity Fair.

También ha denunciado su etiqueta de 'novia de': "Que tú hayas conseguido por ti misma trabajar con un director que tiene dos Oscar, para mi es un logro. Hechos que para mi eran metas profesionales y personales muy importantes, se vean reducidas a con quién estoy o dejo de estar... es triste. Aunque ya ha sido tantas veces que paso. Uno sabe lo que trabaja y los resultados están ahí y la gente que tiene que saber cómo trabajo lo sabe".

En este sentido pone de ejemplo el machismo de la prensa. Alude a la criticada noticia del matrimonio 'concertado' entre la princesa Leonor y el futuro rey de Dinamarca.

"Ayer leía una noticia sobre la monarquía que hablaba de que se había frustrado un matrimonio entre la infanta Leonor y Christian de Dinamarca. Yo me preguntaba: ¿por qué están dando por hecho que esta chica es heterosexual?, ¿por qué se da por hecho que quiere casarse?. Y por último, ¿en qué momento estamos dando por hecho un matrimonio de menores? Son cosas que me hacen sentir que estamos yendo hacia atrás. Por mucho que nos llamen histéricas, estamos a años de luz de vivir en una sociedad igualitaria", ha apostillado.