Lluvia de palos a Jedet (Veneno) y su novio negacionista: "Presentadme a alguien que tenga Covid-19 y le como la boca"

Jedet, la influencer que ha cobrado más fama que nunca tras dar vida a Cristina La Veneno en su época de transición, la ha liado parda a través de las redes sociales. Su novio, que se hace llamar Josh Ortiz en las redes, ha compartido un vídeo en Instagram en el que niega la existencia del Covid-19.

"Hijos de p***. Ya está bien. Y ahora me vais a escribir un montón de gente: 'Tío que es una p*** pandemia, que es un p*** pandemia'. Pandemia mis coj**** socio, pandemia mi p****. Socio presentarme a alguien que tenga coronavirus que le como la boca y vais a ver que no pasa nada socio. Me coméis la p**** todos", espetó su novio mientras grababa las noticias de Telecinco y lo compartía en stories. De fondo, se escucha a la propia Jedet reprocharle: "Calla tío".

Las historias del novio de jedet...se puede callar un mes pic.twitter.com/Vm6AXKfXfw — Medina (@juanangelmj) November 8, 2020

El vídeo se ha convertido en tendencia en Twitter. Los usuarios no han tenido piedad contra él y su famosa novia: "El novio de Jedet es el nuevo Premio Nobel de Ciencia", "Tiene una hostia en la cara", "Amiga, date cuenta ya" o "El novio de la Jedet no tiene muchas luces... pero ella no tiene culpa de eso", han escrito algunos usuarios muy molestos por su indefendible comportamiento.

El novio de Jedet es el nuevo premio Nobel de ciencia https://t.co/x2rzsMCu62 — Mario.G (@mario_mge) November 9, 2020

El novio de la Jedet no tiene muchas luces, pero ella no tiene culpa de eso... — G A B R I (@gfblach) November 9, 2020

imagínate ser Jedet y tener un novio así pic.twitter.com/YtHRB60C2a — yung fagota (@_jawit0) November 9, 2020

Muchos habéis subido en un pedestal a la Jedet, cuando nunca ha respetado lo del COVID — Juan (@juanis_lopez18) November 9, 2020

jedet mi amor, date cuenta — alex camacho (@aalexcamacho) November 9, 2020

Sé que sigo a la gente correcta cuando toda mi tl coincide en que el novio de la Jedet tiene una hostia en la cara — jesús (@Jessvato_) November 9, 2020

¿En serio os sorprenden las stories del novio de Jedet? ???? Si hace poco subió una que ponía "no me pongo condón me voy a poner mascarilla". Amiga, date cuenta ya. Por mucho que nos encanten los malotes, hay miles de tíos mejores. — aLeX. ???? | ?????????? (@poxynight22) November 9, 2020

Este lunes el propio Josh ha tratado de explicarse levantando todavía más polémica: "Toda la gente que me está hablando. Siento mucho que se hayan muerto familiares, pero sigo pensando que es mentira todo. Vamos a poner que hay un virus: no es tan mortal, no es tan contagioso. Es mentira", ha asegurado ante la incredulidad de todos.

Ha confesado que él no respeta las medidas y que nunca se ha contagiado: "Desde que empezó esto voy sin mascarilla, me he rodeado de miles de personas. No tengo nada, estoy perfecto".

En su penoso discurso ha espetado: "Os acompaño en el sentimiento a todos los que han perdido algún familiar. Lo digo de corazón. Pero quiero que entendáis que la tele es una mentira; políticos, una puta mentira; todo una puta mentira. No hay pandemia ninguna, no hay".

"¿Existe el virus? Vamos a poner que sí existe. Si existe, todos tenemos que pasarlo, vamos a pasarlo ya, tío. ¿O vamos a dejar que todo el mundo se muera de hambre, socio? Todos los que tienen pequeños negocios, restaurantes...", ha matizado.

Lógicamente, ha recibido muchas críticas por sus bochornosas palabras: "Luego está la peña diciéndome 'tus muertos', 'cateto'... Comedme la polla, ¿sabes lo que te digo? Meteros en vuestras putas vidas", respondió. "Creo que conocéis a más gente que ha cerrado su puto negocio por esta puta mierda que gente que tenga el coronavirus".

Jedet es una influencer con éxito y en Instagram cuenta con más de 330.000 seguidores. Sus seguidores, a lo largo de los últimos meses, han seguido la evolución de su transición como mujer transexual. Ha ganado más popularidad tras encarnar a Cristina Ortiz Rodríguez, la popular serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de La Veneno, de la que ahora se está intentando abrir la investigación de su turbulenta muerte. Tanto Jedet como las otras dos actrices protagonistas de la serie, Isabel Torres y Daniela Santiago, han ganado merecidamente el Premio Ondas a Mejor Interpretación Femenina.