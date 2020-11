Kiko Rivera le da otro mazazo a su madre, Isabel Pantoja, tras felicitar a Chabelita por su 25 cumpleaños

Kiko Rivera felicitó este domingo a su hermana Chabelita por su 25 cumpleaños. Lo hizo a través de las redes sociales con un cariñoso mensaje que cobra más interés que nunca debido a la cruenta guerra que mantiene el DJ con su madre, Isabel Pantoja. Precisamente de este enfrentamiento volvió a hablar sin pelos en la lengua mediante una llamada a televisión, en la que se volvió a hacer la víctima.

El hijo de Paquirri le envío sus mejores palabras a Chabelita: "¡Muchas felicidades Hermana mía! Ya estás hecha toda una mujer y eso me enorgullece. Ojalá pudiera estar dándote este beso pero espero que lo sientas desde la distancia".

Actualmente están separados por la barrera de la tele, ya que Chabelita concursa junto a su prometido, Asraf Beno, en La casa fuerte: "No llores más y disfruta de tu concurso con tu futuro marido. Nunca olvides que te quiero y que tu hermano siempre estará aquí pa ti pase lo que pase", le envió Kiko, junto a una foto en la que aparece dándole un beso desde un plató de televisión.

Horas después, el DJ sorprendió a su hermana entrando vía telefónica en el reality en el que participa. Aquí habló sin reparos de su guerra contra la folclórica. Ante la preocupación de Chabelita por lo que está pasando fuera entre los dos, Kiko la tranquilizó: "Se me partió el alma al verte así. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar con mi cuñado, no pienses en nada del exterior. Disfruta tu momento que te lo mereces".

Chabelita es un pilar fundamental en su vida y trató de recordárselo: "Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida, te quiero pedir perdón públicamente si alguna vez te he hecho daño. Siempre serás la niña de mis ojos, te quiero con el alma. Te amo".

Lea también - Kiko Rivera le lanza otro duro recado a Isabel Pantoja: "Quien no quiera a Irene, no me quiere a mí"

Kiko volvió a hacerse la víctima en su particular enfrentamiento con Pantoja, a la que ha atacado sin piedad a través de las redes sociales y el papel couché: "Estoy hecho polvo, la vida sigue. No se puede decir el yo nunca, sé que es difícil que esto coja buen camino pero nada es imposible. Estoy pasándolo muy mal, si fuera por mí yo lo frenaba en el momento de ya, pero sé que lamentablemente esto va a seguir por parte de mamá, para mí esto es lamentable".

Rivera está dispuesto a todo para que se haga justicia: "Tengo que luchar, ya no por la herencia, no quiero que me hayan metido en un marrón sin saberlo. Ya tengo mi familia", señaló.

Las aguas solo se calmarán si la tonadillera tuerce su brazo: "Es tan sencillo como que mamá marque un teléfono. Se ha dado la vuelta al tablero, ahora estoy yo donde estabas tú, pero hay que poner cada uno de su parte. Si no es imposible que la cosa se solucione".

Lea también: Isabel Pantoja prepara una gran exclusiva como respuesta a Kiko Rivera

En su escandalosa entrevista a Mila Ximénez, Kiko dio un paso más en su cruenta batalla contra su madre e incluso quiere sentarla en el banquillo. El DJ ha dado órdenes a sus abogados para que revisen el testamento de su padre, Paquirri. El hermano de Fran y Cayetano Rivera no se fía de su progenitora. "Tengo miedo. Me huelo lo peor ¿qué me voy a encontrar?", soltó en Lecturas. También aseguró que Isabel habla mal tanto de él como de su mujer, Irene Rosales, a otros periodistas. La tonadillera, por su parte, estaría preparando una gran exclusiva para acallarle.