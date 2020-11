Victoria Federica, salpicada por otra investigación de Anticorrupción: su yegua fue pagada con dinero negro

Victoria Federica Marichalar Borbón, quinta en la línea de sucesión a la jefatura del Estado, por detrás de sus primas la princesa Leonor y la infanta Sofía, de su madre la infanta Elena y de su hermano mayor, Froilán, es la primera nieta de don Juan Carlos que aparece salpicada en el nuevo escándalo de corrupción que afecta a la familia del Rey.

La justicia esta investigando a algunos de los ocho nietos porque hay indicios de que se beneficiaron de las tarjetas Royal Black, medios de pago que de los que presuntamente se beneficiarían parientes de don Juan Carlos cuyos fondos tienen su origen en paraísos fiscales donde supuestamente el emérito guarda varios millones de euros sin declarar a Hacienda.

La Fiscalía solo ha filtrado que dos de las nietas no tienen nada que ver: Leonor y Sofía y por tanto los otros seis permanecen bajo sospecha. Pero el primer nombre que ha saltado es de la hija de Jaime de Marichalar. Fuentes del entorno del ex marido de doña Elena aseguran que los hijos del ex cuñado de Felipe VI "no usan tarjetas de crédito" y añaden que el escándalo de los lujosos coches Audi con los que se vio por cierto tanto a Froilán como a su hermana "eran alquilados".

Pero según El Confidencial, La yegua de Victoria Federica se investiga por blanqueo. De nombre Dibelunga, fue un regalo para Victoria Federica pagado por un precio muy superior a 10 mil euros que salen de paraísos fiscales. "El animal y su mantenimiento fueron pagados con el dinero que el millonario mexicano entregó al rey a través de un coronel del Ejército del Aire que hacía de testaferro" cuando la nieta del Emérito tenía 16 años.

Victoria Federica, que ahora tiene ya tiene 20 años, ha dejado de tener la hípica como principal hobby, deporte que le inculsó su madre, gran amazona. La sobrina de doña Letizia aparece ahora como presunta beneficiaria del dinero opaco. "Zarzuela aseguró entonces que Dibelunga había sido adquirida pero la infanta Elena pero se negó a dar más explicaciones alegando que, en ese momento, Victoria Federica era menor de edad". Las investigaciones que ahora salen a la luz revelan sin embargo que fue don Juan Carlos quien pagó el equino y no Elena. El anterior jefe del Estado habría usado para ello al citado testaferro mexicano: "Costeó supuestamente de manera irregular decenas de gastos como tratamientos médicos, vuelos, estancias en hoteles y restaurantes. Pero la yegua demuestra que también fueron disfrutados por otros miembros de la familia del rey", reza la noticia difundida este domingo.

La yegua se pagó el año 2015, cuando Juan Carlos ya había abdicado y no estaba protegido por la inmunidad de que disfruta el jefe del Estado. No es descartable, de acuerdo con estas informaciones, que Victoria Federica sea citada a declarar como supuesta beneficiaria del dinero opaco.