Melania Trump cuenta los minutos para divorciarse tras la derrota de su marido

Melania Trump cuenta los minutos que pasarán entre la salida de su marido de la Casa Blanca y su divorcio después de 15 años de matrimonio con el perdedor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según aseguran varios de los ex asesores de la primera dama. Una de ellas, Stephanie Wolkoff, afirma que Melania negoció un acuerdo post-nupcial que le impedía hacer públicas sus intenciones y que ese acuerdo se negoció cuando Trump llegó a la presidencia, añadiendo una cláusula que le impediría dejarle mientras fuera presidente para no perjudicar su carrera política.

