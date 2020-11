Isabel Pantoja prepara una gran exclusiva como respuesta a Kiko Rivera

La economía de Isabel Pantoja no está como para desperdiciar una exclusiva bien pagada y su hijo Kiko Rivera le ha dejado la pelota botando con la entrevista demoledora que le hizo a Mila Ximénez la semana pasada.

No habían pasado ni 24 horas de la publicación del ataque de Paquirrín cuando una conocida revista estaba poniendo encima de la mesa una cantidad de cinco cifras a la tonadillera para contestara a su hijo descarriado. El problema es que el representante de Pantoja escribió seis cifras y la respuesta fue: "No podemos llegar a esa cantidad".

Pero después ambas partes fueron aproximando posturas y parece que finalmente y por unos 60.000 euros Isabel ha comprendido las razones de sus pagadores: " Con la pandemia, los perímetros y los confinamientos se venden muy pocas revistas". Pero Pantoja sabe que ahora es el mejor momento para la cotización de sus acciones en la bolsa del cuore.

Nada ha trascendido de los términos de la exclusiva en la que la de la trianera contestará a su hijo pero expertos en el negociado cuché creen que, sin dejar de ser contundente, tenderá la mano a su primogénito y dirá que, a pesar de todo, sus hijos son lo más importante para ella por encima de todo.

Eso no significa que Pantoja no ponga los puntos sobre las íes en temas como la herencia de Paquirri o que otros personajes colaterales del teatrillo que el clan tiene montado en los medios no sean diana de las invectivas de Isabel, una mujer con tanta experiencia en la venta de exclusivas que se podría decir que su profesión es más la de famosa que la de cantante.

Fue la acuciante necesidad de liquidez e Isabel Pantoja lo que llevó a la viuda de Francisco Rivera Paquirri a firman con Paolo Vasile un contrato para convertirse en participante de Supervivientes. Cuando a a finales de marzo llegó a la redacción de Semana la noticia de la participación de Isabel Pantoja en 'la edición de 2019 del reality, hubo muchos que calificaron la información poco menos que de "fantasiosa", e incluso quien publicó que era todo una invención.

Pero la realidad es tozuda y Semana se apuntó el tanto adelantando una de las más importantes exclusivas de la historia de la prensa del corazón. Eso sí, aquella no la cobró Isabel Pantoja.

Tuvieron que pasar unos días para que la tonadillera, esta vez cobrando una importante cantidad y con posado elaborado por Andrea Savini, confirmara en Hola los detalles de su decisión de pasar unos meses en Honduras bajo la lupa de las cámaras de Mediaset.

El contrato de Pantoja, de varios millones de euros, incluía otras participaciones en la cadena, como su papel de jurado en Idol Kids. La tonadillera seguía los pasos de sus hijos y ya sabía cómo funciona el formato: Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, y su sobrina Anabel Pantoja, habían estado ya concursando en este reality. Y cuando eliminaron a su hijo del programa, la cantante acudió al plató para recibirlo, protagonizando un momento televisivo histórico.