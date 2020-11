La princesa Leonor, según Amazon: del manotazo contra doña Sofía a la especial relación con su otra abuela, Paloma Rocasolano

"No sabemos si tiene paga, si tiene amigos...". "Al contrario que su padre, Felipe VI, no la hemos tenido como protagonista en nuestras vidas". "Ha tenido una vida al margen". El socrático documental sobre la princesa Leonor de Amazon deja claro que solo sabemos que no sabemos nada, o casi nada, sobre ella. Pero leamos entre líneas.

Era de esperar que en el documental de Amazon sobre la princesa Leonor encontráramos un relato blanco y ninguna crítica a la Heredera que acaba de cumplir 15 años. De Ana Rosa Quintana a Luis María Anson, no hay contrapunto frente a los monárquicos que encumbran la figura de la primogénita de Felipe VI y Letizia Ortiz. Tal vez gracias a la garantía de que todo iba a ser de color de rosa, Zarzuela ha abierto sus archivos, aunque no hemos visto ninguna imagen inédita de la nieta de don Juan Carlos destinada a ocupar el trono algún día.

Dicen que "Letizia es un poco madre institutriz", un poco señora Rottenmeier, la institutriz de la familia Sesseman, que se ocupaba de Clara, la niña que estaba en silla de ruedas y era amiga de Heidi. Pero el documental lo dice en un sentido distinto: Leonor busca siempre su complicidad. Mientras que "don Felipe es el que da el mensaje de continuidad", el que transmite todo el rato lo que representa Leonor y el futuro que tiene por delante. Algo que la princesa ya ha empezado a asimilar, corrigiendo incluso al rey en despistes en actos oficiales.

Confirman como ya sospechábamos que su hermana la infanta Sofía es la mejor aliada de la futura reina. Y que las públicas muestras de afecto y compenetración entre ambas, como los abrazos públicos que se dan "como si no se hubieran visto desde hiciera mucho tiempo" son muestra sincera de su cercanía. "Sofía es una niña inquieta, se come el mundo, es un poco como la reina". "Te ríes muchísimo con ella. Le encanta contar chistes", desvelan. Esta semana hemos contado además que se gasta la paga en compras online.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO????? (@rabillodelojo) April 3, 2018

No obstante, el documental no puede evitar entrar en el tema de la famosa misa de Pascua, cuando la princesa protagonizó el episodio más inapropiado que se le ha visto en público, a todas luces un gesto feo contra su abuela la reina Sofía en la Catedral de Palma, en colaboración con su madre. No olvidemos que Amazon Prime distribuye el documental en todo el mundo y aquel triste episodio llegó a ser la sexta noticia más leída en The New York Times.

Aquella humillación de la futura monarca a la reina Sofía, con Letizia interponiéndose y Leonor (con solo 12 añitos) apartando violentamente la mano de la abuela, fue terrible. Las caras don Juan Carlos, Leonor, Sofía y el mismísimo Felipe VI dieron la vuelta al mundo. "Ese gesto pudo afectar a la imagen de la princesa. A partir de ese momento sí que tuvo que hacer varios gestos en público para demostrar una buena relación con su abuela", dicen el el documental.

También hemos podido confirmar que Paloma Rocasolano tiene una relación más estrecha con Leonor y que a su abuela paterna le gustaría tener más relación. Si bien en el documental nadie dice que la madre de Letizia vive en palacio, sí queda perfectamente claro que la princesa y la infanta "pasan muchísimas temporadas con Paloma Rocasolano".

Y que la abuela materna es la canguro oficial, la encargada de responsabilizarse del cuidado de las niñas cuando sus padres no están. Desde luego, la enfermera jubilada y sindicalista (68 años) juega un papel extraordinariamente relevante en la educación de la futura reina.

Y afectivamente, es una de sus amigas más cercanas. La conclusión o lectura entre líneas de este apartado de Leonor respecto de su relación con Paloma Rocasolano es que es el familiar que la mantiene cerca de la realidad. Paloma no se ha educado en una palacio.

Es una persona que sabe lo que es hacer la compra y volver a casa cargada con bolsas, que viaja en metro, que ha tenido la conciencia social de una sindicalista, que ha vivido en un piso, veraneado en Benidorm... Es la ventana de Leonor al pueblo. También cuentan que la reina Sofía lleva siempre una foto de su nieta en la cartera y se la enseña a todo el mundo.

El rey Juan Carlos tenía un régimen de visitas "hasta hace poco", revela el documental, "estaba establecido que a las niñas las llevaban un día a la semana a ver al abuelo" a sus dependencias de Zarzuela. Por supuesto, estos encuentros han cesado tras la marcha del rey emérito de España, pero no se dan explicaciones sobre la desafección que esto pueda significar para las niñas ni cómo se le ha explicado a la Heredera lo sucedido o la razón por la que no puede visitar a su abuelo ni ser visitada por don Juan Carlos.

Ana Rosa Quintana, una de las periodistas que interviene en el documental, cuestiona que la monarquía parlamentaria vaya a sobrevivir como forma de estado hasta que le llegue el turno de Leonor de suceder a su padre. "Como sigan las cosas así ya veremos si Leonor lega a reinar. Yo no apostaría el 100%", dice la dueña de las mañanas de Telecinco.

Bajo el título Leonor. El futuro de la monarquía renovada Amazon Prime repasa a una princesa prácticamente desconocida por la opinión pública, ya que, exceptuamos el citado episodio de Palma de hace dos años, no sabemos de ella apenas nada que no se haya filtrado desde Zarzuela, oportunamente maquillado. Dicen que su madre quiere que así sea y que su padre no ha querido repetir los errores de su infancia.

El documental arranca con el nacimiento en 2005 de la heredera, primero como bebé que nace con la historia escrita, después como niña y por fin como adolescente. Nos hablan de sus hábitos, su familia y su futuro. Sostienen los autores del biopic que el lado personal de Leonor no es distinto del que vemos en público y que se comporta igual dentro y fuera de palacio, con o sin cámaras. Tenemos que conformarnos con perlas menores, como que es una entusiasta del chocolate, uno de sus vicios desconocidos. En eso ha salido a su padre, a quien hemos visto con tartas de chocolate a lo largo de su vida en sus cumpleaños.

Felipe de Borbón celebra su cumpleaños con su familia en 1977

Aborda este documental el asunto de la educación de la Heredera de forma superficial. Mientras que las princesas europeas están siendo educadas en centros públicos, Leonor va a un colegio privado, decisión tomada por los Reyes que choca con la imagen ejemplificadora de la Corona, y que envía un mensaje poco coherente: la enseñanza privada es mejor para nuestras hijas que la pública. Recordemos que por ley, la formación de la Heredera compete al Parlamento y al Gobierno, además de a sus padres.