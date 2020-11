María Pombo le da un gran susto a sus seguidores tras acudir al hospital en plena madrugada: "Era peligroso"

María Pombo se ha llevado un gran susto en su séptimo mes de embarazo. La influencer comenzó a sentir fuertes contracciones y acudió al hospital para ver qué sucedía. Finalmente, todo quedó en un mal trago y abandonó el centro totalmente recuperada y de la mano de su fiel escudero, Pablo Castellano.

Como influencers de primera que son, desvelaron en Instagram su paso por el centro médico: "Hoy Martín está rebelde. Hemos tenido que venir a controlar contracciones, finalmente nos vamos a casa", escribió el propio Pablo en plena madrugada sobre una foto de su mujer en el hospital con el suero puesto.

Lea también - La sorprendente confesión de María Pombo: "Llevo un año yendo al psiquiatra"

Horas después y ya recuperada del susto, María Pombo ha contado con pelos y señales lo que le ocurrió: "Estaba mal colocado, pero fenomenal. No me estaba poniendo de parto. Estuve controlada hasta las seis de la mañana", ha explicado en la mañana de este viernes para tranquilizar a sus seguidores, que son más de un millón y medio en la red social del postureo.

María ha detallado lo que sintió durante la noche: "Empecé a tener contracciones, con la tripa muy dura y cada cuatro minutos exactos y me duraban un minuto. Estando de 32 semanas me dijeron que me fuera al hospital porque era peligroso o anormal que tuviera ese tipo de contracciones. Me miraron todo y me dijeron que estaba fenomenal", ha añadido.

Lea también - El bikinazo de María Pombo en el mar revienta Instagram: "Vaya diosa"

Pronto le controlaron las contracciones y volvió a la normalidad: "Todo estaba muy bien, pero podía ser estrés ( ) Me mandaron medicación para retrasar el parto y me pusieron mucho suero para hidratarme y me dijeron que llevara un ritmo de vida mas tranquilo".

Tras finalizar su paso por el médico, María volvió con Pablo a casa de sus padres, donde se están quedando por unos días ya que están de obras cerca de su hogar: "Me fui a casa de mis padres para poder descansar", ha matizado. El pequeño Martín, como así llamarán al niño, nacerá el próximo mes de enero si todo sale como es previsto. Mientras tanto, María también se trata de la esclerosis múltiple que le diagnosticaron a mediados de este año. Pombo y Castellano se casaron en junio de 2019 y están igual de enamorados que el primer día.