Nacho Vidal estalla tras las críticas por su escena porno en el cementerio de su pueblo: "Solo saqué la tumba de mis familiares"

Nacho Vidal se convirtió en noticia hace unos días por ser pillado rodando una escena porno en el cementerio de su pueblo, Enguera, en Valencia. Esta grabación del actor de cine X indignó a sus vecinos, que cargaron contra él y algunos incluso le declararon "persona non grata".

Ante el revuelo creado entre los habitantes del lugar, el exconcursante de Supervivientes ha tomado la palabra para dar su versión sobre la escena grabada en Camposanto: "La escena de sexo en el cementerio es de hace tiempo, no de ahora. Y además quiero dejar claro que no he sacado tumbas ajenas. Es la tumba de mis familiares y no llego a consumar el acto allí, simplemente inicio la escena. ¿Qué daño puede hacer eso?", se pregunta Nacho en conversación con EsDiario.

El actor porno, además, asegura que sus vecinos le quieren y que muchos se han puesto en contacto con él para darle ánimos tras lo sucedido. Vidal cuenta que allí ha encontrado la paz y tranquilidad que necesitaba en su vida: "Es que siempre tienen que sacar lo negativo y yo lo entiendo que quizás eso vende más, la polémica. Pero no es verdad que yo no soy querido. A mí me quiere mucha gente. Me lo demostraron cuando estuve en Supervivientes y me lo siguen demostrando cada día", explica.

En su charla con el medio, Nacho también responde a la pregunta sobre su implicación en el caso de la muerte del fotógrafo José Luis Abad, fallecido en el ritual del Sapo Bufo que el propio Vidal habría dirigido: "De momento debo permanecer en silencio, lo lleva todo mi abogado. Pero sé que todo saldrá bien. Ya lo he explicado muchas veces, fue un accidente y lo podremos demostrar. Y cuando todo esto acabe, hablaré alto y claro", declara.

También habla sobre su penúltimo escándalo, cuando fue detenido por conducción temeraria y sin puntos del carnet en Valencia: "Me hicieron las pruebas pertinentes y salió todo negativo y ya tengo de nuevo el carné de conducir, pero eso luego nadie lo cuenta", sentencia.