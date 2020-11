Irene Rosales estalla tras las insinuaciones de que Isabel Pantoja habla pestes de ella: "Estoy cansada"

Irene Rosales es una de las personas directamente salpicadas en el cruento enfrentamiento que mantiene Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. La mujer del DJ, a la que presuntamente la folclórica culparía de la 'decadencia' de Kiko, rompió su silencio este jueves con un demoledor mensaje en Twitter.

"Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mí de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre, que es una persona anónima y está enfermo, y a mi madre, que ya no está aquí con nosotros", escribió en su perfil personal de la red social del pajarito, donde cuenta con nada más y nada menos que 12 mil seguidores.

Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mi de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre que es una persona anónima y está enfermo y a mi madre que ya no está aquí con nosotros. — Irene Rosales (@irenerova24) November 5, 2020

Horas antes y ante los medios de comunicación se mostró mucho más recatada, pensando en sus 'intereses' profesionales: "Tenéis que comprender que yo trabajo en otro programa y es normal si hablo lo tendré que hacer allí. No me voy a meter en nada. No voy a entrar", confesó a los paparazzis que la acechaban. No obstante, aseguró que no está pasando su mejor racha: "He tenido época mejores".

En las últimas semanas, Kiko le ha lanzado a su madre un sin fin de dardos envenenados. Especialmente desde este miércoles, cuando concedió una escandalosa entrevista a Mila Ximénez en la que aseguró que tiene intenciones de sentar a su propia madre en los tribunales por la herencia de Cantora, la finca que dejó en herencia su padre, Paquirri.

Tras la entrevista, al DJ le llegaron rumores de que su madre continúa hablando pestes de su mujer, por lo que este jueves no dudó en mostrarle su apoyo y atacar de nuevo a la mujer que le dio la vida: "Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona... Gracias por haber aparecido en mi vida. ¡Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí", escribió junto a un selfie en el que aparece con la madre de sus hijas Ana (5) y Carlota (2).

Según él, Isabel Pantoja la acusa de haber sido la promotora de la cuestionada entrevista de Kiko en el Deluxe, la misma que desencadenó el enfrentamiento entre madre e hijo. "A diferencia de mi madre, soy dueño de mi vida y tomo mis propias decisiones", espetó Kiko en Lecturas.